PPC Energie a anunțat că următoarea factură pentru consumul de gaze naturale va fi emisă în luna octombrie și va include consumul aferent lunilor iulie și august. Compania precizează că întârzierea este determinată de actualizarea sistemelor informatice pentru integrarea modificărilor legislative privind majorarea cotei TVA la 21%.

Potrivit companiei, facturile pentru consumul de energie electrică și gaze naturale din luna iulie 2025 vor fi emise cu întârziere. De la momentul emiterii, clienții vor avea la dispoziție același număr de zile prevăzut în contract pentru achitarea acestora.

Persoanele care întâmpină dificultăți pot solicita eșalonarea facturilor prin canalele de contact PPC: call-center, contul myPPC, formularul de contact online sau în magazinele companiei.

Începând cu luna august, facturile PPC includ:

TVA majorată la 21%;

tarifele din condițiile contractuale ale fiecărui client;

un cod de bare suplimentar, pentru plata la oficiile poștale de către clienții aflați în situație de sărăcie energetică, conform legislației în vigoare.

Tarifele pot fi consultate în contul myPPC, la secțiunea „Produse și servicii”, sau în notificările transmise pe e-mail.

PPC își încurajează clienții să transmită lunar indexul, dacă nu dispun de contoare inteligente. Indexul poate fi introdus în contul myPPC sau comunicat telefonic la 021.9977.

Pe platforma Electripedia sunt disponibile informații pentru eficientizarea consumului de energie, iar modulul myEnergy Coach din contul myPPC sprijină utilizatorii să își gestioneze consumul în mod responsabil.

Ofertă cu preț fix la energie – 0,649 lei/kWh la semnarea contractului, valabilă între 26 august – 7 septembrie 2025. Prețul final include taxe și tarife reglementate, cu TVA.

PPC Ore Smart – ofertă prin care clienții casnici cu contoare inteligente beneficiază de tarife mai mici în intervalul 11:00 – 14:59, cu până la 59% reducere față de celelalte intervale orare. În această perioadă, prețul final este de 0,89 lei/kWh.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată. Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Compania a transmis anterior că, începând cu 1 iulie 2025, schema de sprijin pentru energie electrică prevăzută de OUG nr. 6/2025 a încetat. Astfel, consumul este facturat la prețul prevăzut în contractul de furnizare.

Pentru clienții noi, oferta PPC Energie Verde propune energie 100% din surse regenerabile, la tarife între 1,36 lei/kWh și 1,44 lei/kWh, valabile până la 30 iunie 2025.

Plafonarea prețurilor la energie electrică pentru clienții rezidențiali a fost introdusă la 1 noiembrie 2021 prin OUG 118/2021 și prelungită succesiv până la 30 iunie 2025, conform OUG 6/2025. De la 1 iulie 2025, consumul este facturat la prețurile din contractele de furnizare, actualizate în funcție de condițiile economice comunicate clienților.