Salariul minim pe economie ar putea rămâne la același nivel și în anul 2026, potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a afirmat că în cadrul coaliției de guvernare s-ar fi ajuns deja la un acord în acest sens, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

Kelemen Hunor a precizat, într-o intervenție la Antena 3, că în discuțiile purtate săptămâna trecută, toți liderii coaliției ar fi fost de acord să nu crească salariul minim de la 1 ianuarie 2026. El a adăugat că, din punctul său de vedere, momentul economic actual nu este potrivit pentru o astfel de măsură, deoarece o majorare ar aduce mai multe pierderi economice decât beneficii bugetare.

Liderul UDMR a spus că, deși social-democrații au susținut ideea unei creșteri, concluzia generală a fost că este mai prudent ca salariul minim să rămână la nivelul din 2025.

Această soluție ar fi cea mai echilibrată în actualul context economic, consideră Kelemen Hunor.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor. (…) Da, asta a fost discuția săptămâna trecută. Ei (PSD – n.red.) au spus că ar trebui, dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară. Dar sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate. Dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026, așa cum am avut în 2025. Și sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a afirmat Kelemen Hunor.

Declarațiile au venit la scurt timp după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că premierul Ilie Bolojan ar fi, „în principiu”, de acord cu înghețarea salariului minim, însă a subliniat că o decizie finală nu a fost încă adoptată.

Ea a afirmat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că subiectul se află în prezent în analiza premierului, care i-ar fi spus că, în principiu, salariul minim nu va fi majorat anul viitor.

Întrebată despre pozițiile diferite din interiorul coaliției, având în vedere că PSD a cerut public o creștere a salariului minim, Dogioiu a evitat comentariile, menționând că discuțiile interne vor continua.

În același timp, reprezentanții mediului de afaceri au cerut înghețarea salariului minim, susținând că o creștere suplimentară ar pune presiune pe costurile companiilor.

Președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, a explicat, tot la Antena 3, că o majorare de 300 de lei ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru firme, ceea ce ar putea duce la disponibilizări sau la scumpirea produselor.