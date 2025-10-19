Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu (PSD) a lansat un nou atac la adresa politicilor economice din România, afirmând că diferențele tot mai mari dintre țara noastră și Spania arată cât de ineficient este actualul model fiscal și salarial. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Câciu a făcut o comparație detaliată între cele două state, subliniind decalajele semnificative în privința salariului minim, a nivelului de taxare și a performanței economice.

El a precizat că, începând din februarie 2025, salariul minim în Spania este de 1.184 de euro brut pe lună, plătit în 14 tranșe anuale, în timp ce în România acesta este de doar 796 de euro brut. Câciu a atras atenția că Spania aplică un sistem de impozitare progresivă, în timp ce România menține un model unic de taxare, despre care susține că este inechitabil.

Fostul ministru a menționat că nivelul general de taxare al economiei spaniole este de 37,3%, în vreme ce România se situează sub 20%. În privința taxării muncii, el a explicat că în Spania povara fiscală totală, care include impozitul pe venit, contribuțiile sociale și deducerile, este de 40,6%, însă aceasta este împărțită între angajat și angajator. În schimb, în România, povara fiscală pe muncă este chiar mai mare – 41,5% – dar cade aproape integral pe umerii angajatului.

Câciu a subliniat că Spania înregistrează o creștere economică de 3,2%, rezultat al politicilor care stimulează consumul și sprijină cetățenii, în timp ce România se confruntă cu stagnare și pierderea puterii de cumpărare. El a afirmat că fenomenul migrației românilor către alte state europene și sărăcirea celor rămași sunt consecințele directe ale acestei „încăpățânări” politice, despre care spune că blochează orice reformă în favoarea oamenilor.

Mesajul lui Câciu vine în contextul în care, în Spania, guvernul condus de Pedro Sánchez a anunțat o nouă creștere a salariului minim și promovează, la nivel european, o politică de convergență socială.

În cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni, desfășurat la Amsterdam, Sánchez a susținut necesitatea unui salariu minim comun pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Premierul spaniol a declarat în fața delegaților social-democrați europeni că obiectivul său este garantarea unei vieți mai bune pentru toți cetățenii UE, prin măsuri concrete de sprijin social, printre care se numără și uniformizarea salariului minim.

El a avertizat că drepturile muncitorilor și ale claselor de mijloc, obținute în ultimele decenii, sunt amenințate și că este nevoie de o consolidare a pilonului social european.

Sánchez a pledat, totodată, pentru locuri de muncă decente, protejarea sistemelor publice de sănătate și educație, precum și pentru reducerea inegalităților prin politici sociale și economice incluzive. Potrivit acestuia, modelul spaniol de creștere bazat pe stimularea consumului și pe redistribuirea echitabilă a veniturilor ar trebui să servească drept exemplu pentru întreaga Uniune.