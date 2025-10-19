Unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății cardiovasculare este colesterolul. După vârsta de 40 de ani, organismul își pierde treptat eficiența în eliminarea colesterolului „rău” (LDL), ceea ce poate favoriza acumularea de grăsimi și formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor. Acest proces, numit ateroscleroză, restrânge fluxul sangvin și crește riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Pe de altă parte, colesterolul „bun” (HDL) are rolul de a curăța vasele de sânge, contribuind la menținerea elasticității arterelor și la protejarea inimii. Pentru a menține un echilibru sănătos între cele două tipuri de colesterol, medicii recomandă o dietă echilibrată, bogată în fibre, fructe, legume și grăsimi nesaturate, precum și activitate fizică regulată.

În plus, specialiștii subliniază că analizele de sânge pentru colesterol ar trebui efectuate cel puțin o dată pe an după 40 de ani, chiar și în lipsa simptomelor. Rezultatele pot indica necesitatea unor ajustări alimentare sau, în cazurile mai severe, a unui tratament medicamentos care să stabilizeze valorile.

Funcția tiroidiană are o influență directă asupra metabolismului, ritmului cardiac și nivelului de energie. Dezechilibrele hormonale care apar odată cu vârsta pot provoca oboseală persistentă, creștere inexplicabilă în greutate și dificultăți de concentrare. De aceea, testarea hormonilor tiroidieni T3 și T4 este considerată esențială pentru depistarea timpurie a disfuncțiilor acestei glande.

Specialiștii explică faptul că hipotiroidismul este una dintre cele mai frecvente tulburări endocrine la persoanele de peste 40 de ani.

Diagnosticarea la timp permite stabilirea unui plan de tratament eficient, care poate include modificări ale stilului de viață, ajustarea regimului alimentar și, dacă este necesar, administrarea de medicamente pentru normalizarea funcției tiroidiene.

„Testarea periodică a hormonilor tiroidieni este esențială mai ales atunci când apar simptome precum oboseala cronică sau variațiile inexplicabile de greutate”, atrag atenția medicii citați de The Telegraph.

Ei adaugă că o tiroidă echilibrată asigură o funcționare optimă a metabolismului și o stare generală de bine.

Testosteronul, un hormon esențial atât pentru bărbați, cât și pentru femei, are un rol major în menținerea masei musculare, a densității osoase și a libidoului.

La bărbați, nivelul acestui hormon începe să scadă treptat după 35-40 de ani, cu o rată de aproximativ 1% pe an. Scăderea testosteronului poate fi asociată cu oboseală, diminuarea forței fizice, scăderea apetitului sexual și stări de apatie.

La femei, reducerea nivelului de testosteron apare chiar mai devreme, începând din jurul vârstei de 30 de ani. Dezechilibrul hormonal poate influența greutatea corporală, dispoziția și energia zilnică. Testarea nivelului de testosteron permite identificarea acestor modificări și adoptarea unor soluții personalizate.

Medicul endocrinolog poate recomanda o combinație de măsuri care includ exerciții fizice regulate, o alimentație echilibrată și, dacă este cazul, suplimente hormonale administrate sub supraveghere medicală. Scopul este restabilirea unui echilibru hormonal care să susțină vitalitatea și starea generală de sănătate.

Vitamina D joacă un rol central în absorbția calciului și menținerea rezistenței oaselor, dar contribuie și la buna funcționare a sistemului imunitar și hormonal. După 40 de ani, capacitatea pielii de a produce vitamina D prin expunerea la soare scade considerabil, ceea ce duce la un risc crescut de carențe.

Deficiența de vitamina D este frecvent asociată cu oboseală, dureri musculare, imunitate scăzută și probleme osoase. Medicii recomandă testarea nivelului seric de vitamina D și, în funcție de rezultat, suplimentarea cu vitamina D3 în doze de 3.000–5.000 UI zilnic. Aceasta ar trebui combinată cu vitamina K2 pentru o absorbție optimă și o mai bună protecție a inimii și oaselor.

Specialiștii subliniază că o monitorizare regulată a vitaminei D poate preveni osteoporoza și reduce riscul unor afecțiuni metabolice sau cardiovasculare. Un stil de viață activ și o alimentație echilibrată completează efectele benefice ale acestei vitamine esențiale.

Chiar dacă nu se măsoară prin analize de sânge, tensiunea arterială rămâne un indicator esențial al sănătății inimii. Odată cu înaintarea în vârstă, pereții arteriali devin mai rigizi, iar inima trebuie să pompeze mai puternic pentru a menține circulația sângelui. Acest proces poate duce la hipertensiune arterială, o afecțiune frecventă, dar adesea tăcută, care crește semnificativ riscul de infarct și accident vascular.

Monitorizarea regulată a tensiunii arteriale permite depistarea timpurie a oricăror modificări. Ajustarea stilului de viață – reducerea consumului de sare, limitarea alcoolului și practicarea exercițiilor fizice moderate – contribuie la menținerea valorilor normale. În cazurile în care este necesar, medicul poate recomanda tratament specific pentru controlul tensiunii.

Monitorizarea constantă a acestor cinci parametri – colesterol, tiroidă, testosteron, vitamina D și tensiune arterială – oferă o imagine clară asupra stării generale de sănătate. Prin verificări periodice și adoptarea unor obiceiuri echilibrate, riscul apariției bolilor cronice poate fi semnificativ redus, iar calitatea vieții menținută pe termen lung.