MedLife pune la dispoziție o ofertă completă de analize medicale, de la testele simple de sânge sau urină, până la investigații genetice sau teste pentru boli rare. Accesezi serviciile unei rețele extinse: peste 40 de laboratoare și peste 200 de puncte de recoltare în toată țara. Indiferent de specialitate, poți solicita analize din domenii precum:

biochimie (exemplu: glicemie, colesterol, probe hepatice)

hematologie (hemoleucogramă, număr de trombocite)

imunologie (testări anticorpi)

microbiologie (analize pentru infecții bacteriene sau virale)

citologie (examen Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin)

genetică și biologie moleculară (investigații pentru boli ereditare sau pentru diagnostic rapid)

Laboratoarele MedLife funcționează cu tehnologii și procese recunoscute internațional, fiind acreditate RENAR și certificate ISO. Acest standard îți garantează rezultate corecte, care pot fi folosite pentru planificarea tratamentului, monitorizarea unei afecțiuni sau verificarea stării generale de sănătate.

Pentru evaluarea echilibrului hormonal, testele precum SHBG (globulina de legare a hormonilor sexuali) oferă răspunsuri rapide legate de cauzele unor simptome ca oboseala nejustificată, modificări de greutate sau probleme de fertilitate.

MedLife realizează și teste speciale, de exemplu analiza de serotonina urinara, utilă în explorarea unor afecțiuni neurologice sau digestive. Înainte de recoltare, urmează sfaturile medicului cu privire la pregătire, pentru ca rezultatele să fie concludente.

MedLife simplifică procesul de programare la analize, astfel încât să nu pierzi timp și să poți alege metoda potrivită stilului tău de viață. Urmează acești pași pentru a te înscrie rapid:

Creează-ți un cont pe platforma MedLife – folosește aplicația mobilă descărcând-o din Google Play sau App Store. Contul personal îți oferă acces la programări, rezultate online și istoricul medical. Alege punctul de recoltare – selectează laboratorul sau centrul MedLife din apropierea ta, fie direct din aplicație, fie pe site-ul oficial. Pentru cei care preferă contactul direct, programarea la recepție rămâne o opțiune. Primește recomandări de la medic – înainte de recoltare, discută cu medicul dacă există recomandări speciale (ex: repaus alimentar sau întreruperea temporară a unor medicamente). Un exemplu: înainte de unele analize de sânge, va fi nevoie să nu mănânci 8-12 ore. Respectă instrucțiunile pentru recoltare – urmează exact indicațiile personalului pentru a obține probe corecte. O recoltare incorectă poate afecta rezultatul. Primește rezultatele și consultă medicul – rezultatele tale vor fi disponibile online. Printează-le sau discută-le direct cu medicul pentru interpretare și pașii următori.

Prin acest sistem, eviți cozi sau așteptări inutile, iar rezultatele ajung rapid la tine.

MedLife se adaptează programului încărcat al pacienților prin opțiuni flexibile. În București și Ilfov, ai la dispoziție recoltare non-stop pentru urgențe sau situații speciale. Probele biologice sunt transportate rapid, inclusiv cu ajutorul dronelor, ceea ce scurtează timpul de procesare.

Rezultatele analizelor le primești rapid prin aplicație, direct pe telefon sau computer. Acest sistem digital te ajută să urmărești în timp real statusul investigațiilor. De exemplu, afli când analiza este validată și gata de consultat. Când primești valorile, stabilește o discuție cu medicul – acesta va interpreta fiecare rezultat ținând cont de istoricul tău medical.

În cazul rezultatelor anormale, specialistul poate recomanda repetarea analizei, alte investigații sau ajustarea tratamentului. Evită să tragi concluzii pe cont propriu; interpretarea aparține medicului.

MedLife propune programe de prevenție prin abonamente de sănătate, adresate persoanelor care doresc să își monitorizeze starea de sănătate pe termen lung. Abonamentele includ pachete de analize anuale, acces la consultații și prețuri preferențiale la alte investigații.

Pentru exemplificare, un pacient tânăr va efectua anual hemoleucogramă, analize de biochimie, VSH și examen de urină. După 30 de ani, medicii completează lista cu investigații suplimentare: screeninguri ginecologice, mamografii, ecografii pelvine (femei), test PSA și ecografii abdominale (bărbați). La copii, analizele preventive vizează evaluarea dezvoltării sau depistarea unor eventuale carențe.

Echipamentele moderne, precum linia complet automatizată Abbott, ajută laboratoarele să proceseze rapid majoritatea analizelor. De regulă, primești răspuns pentru peste 70% dintre teste chiar în aceeași zi.

Programează-te anual la analize de rutină și discută rezultatele exclusiv cu medicul sau specialistul. Respectă indicațiile de recoltare și comunică toate tratamentele în curs, pentru a preveni interpretări greșite. Anumite analize au recomandări privind momentul recoltării, dieta sau medicația. Nerespectarea acestor reguli duce, uneori, la rezultate inexacte.

Acest articol are scop informativ. Nu te baza pe autodiagnosticare sau automedicație. Discută fiecare detaliu cu medicul, mai ales dacă apar modificări ale stării de sănătate. Prevenția, consultațiile periodice și informarea corectă ajută la menținerea sănătății pe termen lung.