Românii fără calitate de asigurat pot beneficia în continuare de anumite consultații și investigații medicale gratuite, în special în scopul prevenirii, depistării precoce și confirmării afecțiunilor oncologice. Accesul la aceste servicii se face pe baza unei recomandări emise de medicul de familie, iar finanțarea poate fi asigurată din fondurile sistemului public de sănătate.

Persoanele neasigurate nu pot primi gratuit vaccinuri, inclusiv antigripal, și nu pot beneficia de rețete compensate sau gratuite. Vaccinarea gratuită rămâne disponibilă doar pentru cei asigurați în sistemul de sănătate sau pentru segmentele populaționale incluse în programele naționale de sănătate pentru boli specifice.

„Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se administrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Foarte important: Persoana care primește rețeta pentru administrarea vaccinului trebuie să fie asigurată în sistemul de sănătate. Persoanele neasigurate nu beneficiază de vaccinare gratuită, indiferent de bolile de care suferă. Din păcate, mulți oameni se află în această situație. (persoane neasigurate, care nu beneficiază de gratuitate). Doar persoanele asigurate pot primi rețete compensate sau gratuite în sistemul public de sănătate. În lipsa asigurării, pentru persoanele neasigurate se recomandă vaccinarea contra cost”, a spus medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, la Digi24.

Noile prevederi permit medicilor de familie să elibereze bilete de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor neasigurate, în caz de suspiciune de afecțiuni oncologice sau boli infecțioase. Consultațiile preventive pentru persoanele neasigurate se acordă astfel:

Două consultații pe an pentru persoanele între 28 și 39 de ani;

Până la două consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani aflate în evidența medicului de familie cu afecțiuni cronice;

Până la trei consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani, fără evidență prealabilă, cu afecțiuni cronice.

Dacă medicul de familie suspectează cancer, pacientul poate beneficia de analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, consultații ambulatorii de specialitate sau internare în regim de spitalizare de zi.

„Încă nu știm în ce măsură este posibilă vaccinarea gratuită pentru persoanele care sunt încadrate în programele naționale de sănătate, pentru că aici este o formă specială de compensare, doar pentru boala respectivă. În această perioadă așteptăm informații despre protocoalele de vaccinare pentru a știi dacă persoanele care se încadrează în programul national beneficiază și de vaccin gratuit sau doar de medicamentele pentru boala pe care o au”, a mai spus medicul specialist.

Persoanele fără asigurare beneficiază de servicii medicale gratuite în următoarele situații:

Urgențe medicale;

Supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic;

Consultații pentru supravegherea sarcinii și a lăuziei;

Consultații și proceduri pentru depistarea precoce a afecțiunilor oncologice, inclusiv mamare și de col uterin.

Accesul la aceste servicii se poate face direct la medicul specialist, fără bilet de trimitere.

Toți pacienții incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv cei cu afecțiuni cronice precum oncologie, diabet, afecțiuni cardiovasculare, ortopedice, insuficiență renală cronică, boli rare, HIV/SIDA sau TBC, beneficiază în continuare de tratamente, dispozitive, materiale sanitare și alte servicii medicale, indiferent de statutul de asigurat.

Aceste servicii sunt acordate în cadrul programelor naționale de sănătate, până la vindecarea sau gestionarea afecțiunii.