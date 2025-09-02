Fundația FACIAS a făcut un ghid gratuit pentru persoanele care, începând cu 1 septembrie 2025, rămân fără asigurare de sănătate din cauza noilor legi. Ghidul arată pas cu pas ce trebuie să facă ca să-și plătească singuri asigurarea.

Această schimbare apare din Legea nr. 141/2025: co-asigurații nu mai primesc automat asigurarea de sănătate gratuită și trebuie să o plătească singuri dacă vor să fie asigurați.

Singurii co-asigurați care păstrează asigurarea sunt:

copiii, elevii și anumiți studenți

femeile însărcinate

pensionarii

șomerii cu indemnizație

persoanele cu handicap grav sau bolnavii din programe naționale

cei aflați în concediu pentru creșterea copilului

Toți ceilalți co-asigurați își pierd asigurarea de sănătate de la 1 septembrie.

Verifică dacă ai asigurare de sănătate:

Intră pe site-ul CNAS: https://siui.casan.ro/asigurati/

Introdu CNP-ul și codul de verificare.

Vei vedea dacă ești „Asigurat” sau „Neasigurat”.

Dacă ești în prezent co-asigurat, vei apărea ca „Asigurat” până pe 1 septembrie 2025. După această dată, informația se va actualiza automat. Dacă ești „Neasigurat” și nu ai contract de muncă, pensie sau alt statut protejat, trebuie să-ți faci asigurare voluntară.

Contribuția voluntară în 2025:

Salariul minim brut: 4.050 lei

Baza de calcul: 6 salarii minime = 24.300 lei

Contribuția CASS: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei/an

Aceasta acoperă 12 luni de asigurare, indiferent de luna în care începi să plătești.

Pasul 1: Depune Declarația Unică

Poți depune:

Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF

Prin poștă, cu confirmare de primire

La ghișeu ANAF, pe hârtie

Pasul 2: Completează declarația

Scrie NUME, PRENUME, CNP și ADRESA

Pe pagina 3: bifează SECȚIUNEA 1, litera E

Completează Baza de calcul CASS 2025: 24.300 lei și contribuția: 2.430 lei (aceeași sumă și în secțiunea 3)

Dacă completezi digital, validează formularul înainte să-l trimiți

Pasul 3: Înregistrează declarația

Online SPV: https://declunica.anaf.ro/my.policy

Prin poștă: trimite la administrația fiscală cu confirmare

La ghișeu: depune hârtia la ANAF, unde o înregistrează un funcționar. Din ziua înregistrării, ești considerat asigurat

Pasul 4: Plătește contribuția CASS

Poți plăti în tranșe: 25% (607,5 lei) imediat, restul până la 25 mai 2026

Poți plăti integral online (internet banking, Ghiseul.ro) sau la Trezorerie/ANAF

Folosește contul IBAN corespunzător județului sau sectorului tău (lista oficială ANAF)

Exemplu plată:

Destinatar: Trezoreria Statului – [Județ/Sector]

Cont IBAN: [Contul tău]

Sumă: 2.430 lei

Detalii plată: „CASS – Declarație Unică 2025 – CNP [CNP-ul tău]”

Modalități de plată:

Online prin internet banking

Online prin Ghiseul.ro

La casieriile Trezoreriei sau ANAF (numerar sau card)

Nu uita să menționezi CNP-ul și tipul plății și păstrează dovada pentru verificări ulterioare.