Cum să îți plătești singur CASS, dacă rămâi fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie?

Fundația FACIAS a făcut un ghid gratuit pentru persoanele care, începând cu 1 septembrie 2025, rămân fără asigurare de sănătate din cauza noilor legi. Ghidul arată pas cu pas ce trebuie să facă ca să-și plătească singuri asigurarea.

Această schimbare apare din Legea nr. 141/2025: co-asigurații nu mai primesc automat asigurarea de sănătate gratuită și trebuie să o plătească singuri dacă vor să fie asigurați.

Singurii co-asigurați care păstrează asigurarea sunt:

  • copiii, elevii și anumiți studenți
  • femeile însărcinate
  • pensionarii
  • șomerii cu indemnizație
  • persoanele cu handicap grav sau bolnavii din programe naționale
  • cei aflați în concediu pentru creșterea copilului

Toți ceilalți co-asigurați își pierd asigurarea de sănătate de la 1 septembrie.

Verifică dacă ai asigurare de sănătate:

Dacă ești în prezent co-asigurat, vei apărea ca „Asigurat” până pe 1 septembrie 2025. După această dată, informația se va actualiza automat. Dacă ești „Neasigurat” și nu ai contract de muncă, pensie sau alt statut protejat, trebuie să-ți faci asigurare voluntară.

Contribuția voluntară în 2025:

  • Salariul minim brut: 4.050 lei
  • Baza de calcul: 6 salarii minime = 24.300 lei
  • Contribuția CASS: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei/an

Aceasta acoperă 12 luni de asigurare, indiferent de luna în care începi să plătești.

Cum să devii asigurat voluntar?

Pasul 1: Depune Declarația Unică
Poți depune:

  • Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF
  • Prin poștă, cu confirmare de primire
  • La ghișeu ANAF, pe hârtie

Pasul 2: Completează declarația

  • Scrie NUME, PRENUME, CNP și ADRESA
  • Pe pagina 3: bifează SECȚIUNEA 1, litera E
  • Completează Baza de calcul CASS 2025: 24.300 lei și contribuția: 2.430 lei (aceeași sumă și în secțiunea 3)
  • Dacă completezi digital, validează formularul înainte să-l trimiți

Pasul 3: Înregistrează declarația

  • Online SPV: https://declunica.anaf.ro/my.policy
  • Prin poștă: trimite la administrația fiscală cu confirmare
  • La ghișeu: depune hârtia la ANAF, unde o înregistrează un funcționar. Din ziua înregistrării, ești considerat asigurat

Pasul 4: Plătește contribuția CASS

  • Poți plăti în tranșe: 25% (607,5 lei) imediat, restul până la 25 mai 2026
  • Poți plăti integral online (internet banking, Ghiseul.ro) sau la Trezorerie/ANAF
  • Folosește contul IBAN corespunzător județului sau sectorului tău (lista oficială ANAF)

Exemplu plată:

  • Destinatar: Trezoreria Statului – [Județ/Sector]
  • Cont IBAN: [Contul tău]
  • Sumă: 2.430 lei
  • Detalii plată: „CASS – Declarație Unică 2025 – CNP [CNP-ul tău]”

Modalități de plată:

  • Online prin internet banking
  • Online prin Ghiseul.ro
  • La casieriile Trezoreriei sau ANAF (numerar sau card)

Nu uita să menționezi CNP-ul și tipul plății și păstrează dovada pentru verificări ulterioare.