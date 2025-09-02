Cum să îți plătești singur CASS, dacă rămâi fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie?
Fundația FACIAS a făcut un ghid gratuit pentru persoanele care, începând cu 1 septembrie 2025, rămân fără asigurare de sănătate din cauza noilor legi. Ghidul arată pas cu pas ce trebuie să facă ca să-și plătească singuri asigurarea.
Această schimbare apare din Legea nr. 141/2025: co-asigurații nu mai primesc automat asigurarea de sănătate gratuită și trebuie să o plătească singuri dacă vor să fie asigurați.
Singurii co-asigurați care păstrează asigurarea sunt:
- copiii, elevii și anumiți studenți
- femeile însărcinate
- pensionarii
- șomerii cu indemnizație
- persoanele cu handicap grav sau bolnavii din programe naționale
- cei aflați în concediu pentru creșterea copilului
Toți ceilalți co-asigurați își pierd asigurarea de sănătate de la 1 septembrie.
Verifică dacă ai asigurare de sănătate:
- Intră pe site-ul CNAS: https://siui.casan.ro/asigurati/
- Introdu CNP-ul și codul de verificare.
- Vei vedea dacă ești „Asigurat” sau „Neasigurat”.
Dacă ești în prezent co-asigurat, vei apărea ca „Asigurat” până pe 1 septembrie 2025. După această dată, informația se va actualiza automat. Dacă ești „Neasigurat” și nu ai contract de muncă, pensie sau alt statut protejat, trebuie să-ți faci asigurare voluntară.
Contribuția voluntară în 2025:
- Salariul minim brut: 4.050 lei
- Baza de calcul: 6 salarii minime = 24.300 lei
- Contribuția CASS: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei/an
Aceasta acoperă 12 luni de asigurare, indiferent de luna în care începi să plătești.
Cum să devii asigurat voluntar?
Pasul 1: Depune Declarația Unică
Poți depune:
- Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF
- Prin poștă, cu confirmare de primire
- La ghișeu ANAF, pe hârtie
Pasul 2: Completează declarația
- Scrie NUME, PRENUME, CNP și ADRESA
- Pe pagina 3: bifează SECȚIUNEA 1, litera E
- Completează Baza de calcul CASS 2025: 24.300 lei și contribuția: 2.430 lei (aceeași sumă și în secțiunea 3)
- Dacă completezi digital, validează formularul înainte să-l trimiți
Pasul 3: Înregistrează declarația
- Online SPV: https://declunica.anaf.ro/my.policy
- Prin poștă: trimite la administrația fiscală cu confirmare
- La ghișeu: depune hârtia la ANAF, unde o înregistrează un funcționar. Din ziua înregistrării, ești considerat asigurat
Pasul 4: Plătește contribuția CASS
- Poți plăti în tranșe: 25% (607,5 lei) imediat, restul până la 25 mai 2026
- Poți plăti integral online (internet banking, Ghiseul.ro) sau la Trezorerie/ANAF
- Folosește contul IBAN corespunzător județului sau sectorului tău (lista oficială ANAF)
Exemplu plată:
- Destinatar: Trezoreria Statului – [Județ/Sector]
- Cont IBAN: [Contul tău]
- Sumă: 2.430 lei
- Detalii plată: „CASS – Declarație Unică 2025 – CNP [CNP-ul tău]”
Modalități de plată:
- Online prin internet banking
- Online prin Ghiseul.ro
- La casieriile Trezoreriei sau ANAF (numerar sau card)
Nu uita să menționezi CNP-ul și tipul plății și păstrează dovada pentru verificări ulterioare.