Premierul Ilie Bolojan a decis că veteranii de război și foștii deținuți politici vor continua să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) de 10%, contrar propunerii PSD de eliminare a acesteia. Surse politice au precizat că, inițial, în proiectul guvernamental, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, inclusese această modificare, însă premierul a decis să renunțe la ea, afirmând că nu mai dorește să modifice măsurile prevăzute în Pachetul 1.

Reprezentanții PSD au argumentat că suma colectată din CASS plătită de veterani și foști deținuți politici este nesemnificativă și că eliminarea contribuției ar fi justificată.

În cadrul ședinței Coaliției de luni au fost respinse și alte amendamente propuse de social-democrați. Printre acestea s-a numărat propunerea ca mamele cu venituri sub 3.000 lei aflate în concediul pentru creșterea copilului să fie scutite de plata CASS pentru veniturile respective, plata contribuției urmând să se aplice doar pentru veniturile ce depășesc pragul de 3.000 lei. De asemenea, a fost respinsă solicitarea ca mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ să primească o bursă lunară de 700 lei pe durata școlarizării.

Un singur amendament a fost acceptat în Coaliție: reintroducerea impozitului de 1% din cifra de afaceri pentru companiile cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro.

Persoanele care doresc să rămână asigurate trebuie să depună o declarație la ANAF și să achite o contribuție anuală de 2.430 de lei, echivalentul a 10% din valoarea a șase salarii minime brute. Aceasta poate fi plătită integral sau în două tranșe: prima tranșă, de 25% (607,5 lei), și a doua tranșă, de 75% (1.822,5 lei), cu termenul de plată până la 25 mai 2026.

Sursele oficiale au precizat că odată achitată prima tranșă, persoana neasigurată dobândește calitatea de asigurat și poate beneficia de servicii medicale. Procedura poate fi realizată fie de către persoana asigurată care are în întreținere un co-asigurat, fie direct de către persoana care dorește să își mențină asigurarea, prin depunerea Declarației Unice la organul fiscal.

Începând cu 1 august 2025, mai multe categorii de persoane au putut să își păstreze calitatea de asigurat fără a plăti contribuția la sănătate. Printre acestea s-au numărat copiii până la 18 ani și tinerii până la 26 de ani care erau elevi, ucenici, studenți sau doctoranzi, aproximativ 4,49 milioane de persoane. De asemenea, măsura s-a aplicat tinerilor de până la 26 de ani proveniți din sistemul de protecție a copilului, în număr de peste 16.000, precum și femeilor însărcinate și lăuzelor, aproximativ 24.700 de persoane.

Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, persoanele cu handicap și bolnavii oncologici fără surse de venit incluși în programele naționale de sănătate au beneficiat, de asemenea, de menținerea asigurării fără contribuție. Alte categorii vizate au fost persoanele aflate în detenție sau arest preventiv, victimele traficului de persoane timp de maximum 12 luni, voluntarii din serviciile de urgență pe baza contractului de voluntariat și donatorii de celule stem hematopoietice timp de 10 ani de la donare, deși în prezent nu exista persoane în această situație.