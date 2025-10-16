Șoferii care conduc vehicule mari, precum SUV-uri sau modele Range Rover, vor plăti mai mult pentru a parca în centrul orașului britanic Cardiff, după ce Consiliul Local a aprobat un nou set de măsuri pe 16 octombrie. Decizia face parte dintr-un plan amplu al administrației locale de a reduce aglomerația, de a îmbunătăți calitatea aerului și de a limita parcarea de lungă durată în zonele rezidențiale ale capitalei Țării Galilor.

Potrivit noilor reglementări, șoferii vehiculelor care depășesc greutatea de 2.400 de kilograme (2,4 tone) vor fi obligați să plătească tarife mai mari pentru permisele de parcare. În prezent, costul unui permis anual pentru o mașină este de 35 de lire sterline, iar pentru un al doilea autoturism tariful ajunge la 90 de lire.

Deocamdată, consiliul nu a stabilit suma exactă a suprataxei pentru vehiculele grele, precizând pentru Sky News că aceste detalii vor fi decise ulterior.

Consilierul Dan De’Ath, membru al cabinetului responsabil de schimbări climatice, planificare strategică și transporturi, a afirmat în cadrul ședinței că unele zone din Cardiff sunt „absolut sufocate de mașini”, iar anumiți șoferi parchează într-un mod care blochează trotuarele.

El a declarat că noile reguli vor contribui la „îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și vizitatorilor” și vor acorda prioritate de parcare persoanelor care dețin carduri „blue badge”, destinate celor cu dizabilități.

Planul de parcare împarte orașul în trei zone principale: Centru & Civic Centre, Zona Interioară și Zona Exterioară. În centrul orașului, locurile de parcare de pe stradă vor fi rezervate în special pentru rezidenți, deținători de carduri speciale, servicii esențiale și afaceri locale.

De asemenea, vor fi introduse suprataxe pentru vehiculele de dimensiuni mari sau foarte poluante, iar motocicletele vor avea nevoie de permis pentru a parca în spațiile destinate rezidenților.

Permisele zilnice și orare pentru vizitatori vor fi disponibile locuitorilor, cu prioritate acordată deținătorilor de „blue badge” și îngrijitorilor profesioniști sau voluntari, pentru a asigura sprijinul celor care au cea mai mare nevoie de locuri de parcare.

Dan De’Ath a spus că noul sistem urmărește ca „străzile orașului să funcționeze pentru toată lumea, să sprijine comunitățile locale, să reducă traficul și să contribuie la atingerea obiectivelor climatice”. El a adăugat că acest plan va transforma Cardiff într-un oraș mai bun pentru locuit, muncă și vizitare în anii ce urmează.

Propunerile au fost ajustate în urma unei consultări publice, care a dus la modificări importante – printre acestea, unificarea zonelor Bay și Outer pentru o administrare mai simplă, reguli mai flexibile pentru permisele de vizitatori și criterii revizuite pentru studenți și firme.

Andrew RT Davies, membru conservator al Parlamentului galez pentru South Wales Central, a criticat inițiativa, susținând că aceasta reprezintă o „taxă pe SUV-uri”.

El a declarat că „așa-numiții activiști progresiști cred că putem merge cu bicicleta peste tot, dar realitatea este diferită pentru cei care trăiesc în afara centrelor urbane”. La rândul său, un purtător de cuvânt al Reform UK Wales a afirmat că „politica laburistă de a le face viața un calvar șoferilor trebuie să înceteze”.