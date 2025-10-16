Dorin Modure contestă afirmațiile șefului ANAF privind GAP-ul de TVA și rolul produselor de autoconsum
Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, a luat poziție în contextul controverselor de astăzi referitoare la GAP-ul de TVA. El a contrazis declarațiile șefului ANAF, Adrian Nicuşor Nica , potrivit cărora gemul și zacusca făcute în gospodării pentru autoconsum ar afecta acest indicator.
Dorin Modure susține că astfel de produse nu intră și nu influențează în niciun fel GAP-ul de TVA, deoarece nu se comercializează, ci sunt destinate consumului propriu. Liderul sindical a subliniat că, dacă bunica sau altcineva le-ar vinde la negru, atunci s-ar putea vorbi despre evaziune fiscală, dar nu despre GAP-ul de TVA.
În explicațiile publicate joi pe Facebook, Modure a ținut să clarifice pentru întreaga opinie publică, inclusiv pentru președintele ANAF, că GAP-ul de TVA și evaziunea fiscală sunt fenomene juridic diferite.
Potrivit liderului sindical, evaziunea reprezintă sustragerea intenționată de la plata taxelor, în timp ce GAP-ul de TVA reflectă diferența între TVA-ul ce ar trebui colectat în mod ideal și TVA-ul efectiv colectat de ANAF, luând în considerare legislația, procedurile fiscale și resursele umane disponibile.
Nu e vorba despre ineficiența ANAF, ci de legea prost-gândită, consideră liderul sindical
Modure a subliniat că o parte semnificativă a GAP-ului de TVA este generată și permisă de legea insolvenței, care permite înființarea mai multor firme, acumularea de datorii, inclusiv TVA, și introducerea acestora în insolvență după ce patrimoniul este înstrăinat, fără ca statul să mai poată recupera sumele datorate. Liderul sindical a precizat că responsabilitatea nu aparține ineficienței angajaților ANAF, ci legislației defectuoase care favorizează aceste practici.
De asemenea, Modure a atras atenția asupra legii evaziunii fiscale, despre care consideră că aproape că stimulează fenomenul. El a criticat prevederile care exonerează contribuabilii de răspundere dacă fac evaziune până la un anumit prag și restituie suma ulterior, subliniind că astfel se creează un cadru care favorizează neplata taxelor și împiedică colectarea eficientă.
Liderul sindical a criticat modul în care angajații ANAF sunt tratați, mai ales în compartimentele de inspecție fiscală, antifraudă, colectare și executare silită. Potrivit lui Modure, aceștia se confruntă cu presiuni enorme, amenințări constante de concediere și acuzații că ar fi responsabili de nivelul evaziunii și al GAP-ului de TVA, fiind adesea obligați să încalce legislația doar pentru a crește încasările la buget.
El a folosit o metaforă dură pentru a descrie situația: cu o „armată” de evazioniști bine pregătiți, ANAF este trimisă să lupte doar în izmene și cu mâinile goale, uneori legată și cu ochii acoperiți.
Modure a concluzionat că actualii guvernanți și conducerea ANAF suferă de ceea ce a numit „sindromul drobului de sare”, plângându-se de nivelul ridicat al evaziunii și GAP-ului de TVA, dar fără să ia măsuri reale pentru eliminarea cauzelor. El a sugerat că, potrivit opiniei multor colegi, acest comportament ar putea fi intenționat.
Vezi aici ce a declarat ieri seară președintele ANAF în legătură cu decalajul de TVA și „gemul de la bunica”.
Postarea integrală a liderului sindical din ANAF
„Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, inclusiv pentru președintele ANAF:
1 . Zacusca și dulceața făcute în casă pentru autoconsum nu intră și nu influențează în niciun fel în GAP-ul de TVA. Nici nu ar avea cum, deoarece acestea nu se comercializează ci se consumă în gospodărie, exact ca și toată mâncarea care se face în casă. Prin urmare, acestea nu sunt purtătoare de TVA, iar dacă „bunica” le-ar comercializa la negru, ar intra la evaziune fiscală, nu neapărat în GAP-ul de TVA.
2 . GAP-ul de TVA nu este nicidecum egal cu evaziunea fiscală. Aceste două fenomene sunt diferite din punct de vedere juridic. Chiar dacă ambele reprezintă o neîncasare a taxelor, cauzele acestei neîncasări sunt diferite.
Pe scurt:
– Evaziunea reprezintă o sustragere intenționată de la plata taxelor.
-GAP-ul de TVA reprezintă diferența între TVA de plată declarat în principiu de către contribuabili, sau TVA ce ar putea fi colectat în condiții ideale, și TVA efectiv colectat de către ANAF. Cu alte cuvinte, GAP-ul de TVA este diferența intre ce ar trebui să colecteze ANAF și ce poate colecta efectiv, avand în vedere legislația, procedurile fiscale și personalul existent.
3 . Poate că cea mai mare parte a GAP-ului de TVA este formată și permisă de legea insolvenței, care îi permite oricui să înființeze câte firme dorește, să acumuleze datorii către stat, inclusiv TVA, iar în final să le introducă în insolventă, bineînțeles după ce își înstrăinează tot patrimoniul, fără să mai plătească nimic către stat. Normal că ANAF nu va mai recupera TVA, pentru că efectiv nu mai are de unde, dar asta datorită proastei legislații și nu a ineficienței personalului.
Exact la fel, evaziunea fiscală este foarte mare deoarece legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen. Nu poți să ai prevederi care te exonereaza de la raspundere dacă faci evaziune de până la un milion, in cazul în care, DACĂ ești prins de ANAF, returnezi suma respectivă.
In tot acest timp, pe ANAF, în special pe activitățile de inspecție fiscală, antifraudă, colectare și executare silită, se pune o presiune fantastică, iar angajații din aceste compartimente sunt amenințați în mod constant că vor fi dați afară, că sunt incompetenți și vinovați de nivelul evaziunii și al GAP-ului de TVA, fiind obligați chiar să încalce legislația fiscală numai să aducă mai mulți bani la buget.
Altfel spus, cu armata de evazioniști, foarte bine pregătită și echipată, ANAF este trimisă să lupte doar în izmene și cu mâinile goale, uneori legată și la ochi.
În concluzie, consider că actualii guvernanți și conducătorii ANAF suferă de sindromul drobului de sare. Se plâng că e mare evaziunea și GAP-ul de TVA, dar nu fac absolut nimic ca să înlăture cauzele acestor fenomene, încăpăținându-se să încerce, fără mare succes, să combată efectele acestora.
Sau, după o opinie majoritară printre colegii mei, poate că nu suferă de nimic și totul e intenționat?!”, a scris Dorin Modure pe pagina sa de Facebook.