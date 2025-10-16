Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, a luat poziție în contextul controverselor de astăzi referitoare la GAP-ul de TVA. El a contrazis declarațiile șefului ANAF, Adrian Nicuşor Nica , potrivit cărora gemul și zacusca făcute în gospodării pentru autoconsum ar afecta acest indicator.

Dorin Modure susține că astfel de produse nu intră și nu influențează în niciun fel GAP-ul de TVA, deoarece nu se comercializează, ci sunt destinate consumului propriu. Liderul sindical a subliniat că, dacă bunica sau altcineva le-ar vinde la negru, atunci s-ar putea vorbi despre evaziune fiscală, dar nu despre GAP-ul de TVA.

În explicațiile publicate joi pe Facebook, Modure a ținut să clarifice pentru întreaga opinie publică, inclusiv pentru președintele ANAF, că GAP-ul de TVA și evaziunea fiscală sunt fenomene juridic diferite.

Potrivit liderului sindical, evaziunea reprezintă sustragerea intenționată de la plata taxelor, în timp ce GAP-ul de TVA reflectă diferența între TVA-ul ce ar trebui colectat în mod ideal și TVA-ul efectiv colectat de ANAF, luând în considerare legislația, procedurile fiscale și resursele umane disponibile.

Modure a subliniat că o parte semnificativă a GAP-ului de TVA este generată și permisă de legea insolvenței, care permite înființarea mai multor firme, acumularea de datorii, inclusiv TVA, și introducerea acestora în insolvență după ce patrimoniul este înstrăinat, fără ca statul să mai poată recupera sumele datorate. Liderul sindical a precizat că responsabilitatea nu aparține ineficienței angajaților ANAF, ci legislației defectuoase care favorizează aceste practici.

De asemenea, Modure a atras atenția asupra legii evaziunii fiscale, despre care consideră că aproape că stimulează fenomenul. El a criticat prevederile care exonerează contribuabilii de răspundere dacă fac evaziune până la un anumit prag și restituie suma ulterior, subliniind că astfel se creează un cadru care favorizează neplata taxelor și împiedică colectarea eficientă.

Liderul sindical a criticat modul în care angajații ANAF sunt tratați, mai ales în compartimentele de inspecție fiscală, antifraudă, colectare și executare silită. Potrivit lui Modure, aceștia se confruntă cu presiuni enorme, amenințări constante de concediere și acuzații că ar fi responsabili de nivelul evaziunii și al GAP-ului de TVA, fiind adesea obligați să încalce legislația doar pentru a crește încasările la buget.

El a folosit o metaforă dură pentru a descrie situația: cu o „armată” de evazioniști bine pregătiți, ANAF este trimisă să lupte doar în izmene și cu mâinile goale, uneori legată și cu ochii acoperiți.

Modure a concluzionat că actualii guvernanți și conducerea ANAF suferă de ceea ce a numit „sindromul drobului de sare”, plângându-se de nivelul ridicat al evaziunii și GAP-ului de TVA, dar fără să ia măsuri reale pentru eliminarea cauzelor. El a sugerat că, potrivit opiniei multor colegi, acest comportament ar putea fi intenționat.

