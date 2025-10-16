Cea de-a șasea ediție a Zilei Naționale a Comerțului Electronic, desfășurată miercuri la Palatul Parlamentului, a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților publice și ai mediului asociativ într-un amplu dialog despre competitivitatea companiilor românești, extinderea regională și condițiile pentru un comerț echitabil.

Evenimentul, organizat de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) în parteneriat cu Comisiile pentru buget din Senatul României și Camera Deputaților, precum și cu Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților, a transmis un mesaj clar: România are potențialul de a deveni lider regional în domeniul comerțului electronic, însă pentru ca acest obiectiv să fie atins este nevoie de un cadru fiscal stabil, o concurență loială și o digitalizare profundă a serviciilor publice.

În cadrul discuțiilor, participanții au atras atenția asupra provocărilor actuale generate de volumul tot mai mare de produse neconforme introduse pe piața europeană de comercianți din state terțe, în special din Asia. Aceștia au semnalat că mulți dintre acești vânzători nu respectă legislația privind protecția consumatorilor, evită plata taxelor și comit evaziune fiscală, motiv pentru care autoritățile române au în vedere măsuri menite să limiteze aceste practici și să protejeze piața internă.

Reprezentanții ANAF și ai Autorității Vamale Române au prezentat date și inițiative concrete pentru a combate comerțul ilegal și pentru a sprijini comerțul electronic licit.

George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a explicat că sumele cheltuite de români pe platforme din afara țării au crescut accelerat în ultimii doi ani, lucru vizibil în valoarea TVA colectată prin sistemele OSS și IOSS.

Potrivit acestuia, în primul semestru din 2025, valoarea TVA aferentă acestor tranzacții a ajuns la aproximativ 316 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 87% față de 2023.

„În 2025, avem în primul semestru aproximativ 316 milioane de euro TVA aferentă acestor operațiuni înregistrate în IOSS și OSS, o creștere de 87% față de 2023 și de 34% față de 2024, pentru aceeași perioadă de raportare”, a declarat Dumitrache.

La rândul său, Mihai Savin, vicepreședinte al Autorității Vamale Române, a subliniat că rolul instituției este acela de a facilita comerțul legal. El a arătat că instituția a dezvoltat mai multe sisteme adaptate la specificul comerțului electronic și a precizat că doar prin colaborare între autorități pot fi identificate soluții eficiente pentru oprirea circulației produselor contrafăcute sau neconforme.

În opinia sa, stimularea comerțului legal și susținerea produselor românești ar trebui să fie o prioritate națională.

„Am dezvoltat mai multe sisteme, unele dintre ele fiind adaptate la specificul comerțului electronic. Cred că toate instituțiile puse la un loc pot să găsească soluții în așa fel încât să stopăm comerțul cu produse neconforme sau contrafăcute, și chiar să stimulăm comerțul cu produse românești sau comerțul legal și licit din România”, a precizat Mihai Savin.

Primul panel al conferinței, dedicat competitivității companiilor românești și calibrării impozitării, a scos în evidență nevoia de predictibilitate și responsabilitate bugetară. Deputatul Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor, a declarat că toate discuțiile privind politica fiscal-bugetară trebuie finalizate până în luna noiembrie, astfel încât Guvernul să poată veni cu un model de buget realist pentru anul următor.

„În noiembrie trebuie să închidem toate discuțiile fiscal-bugetare, astfel încât să se vină cu un model de buget pentru anul viitor. Toate partidele implicate, toți antreprenorii sau tot mediul social, socio-economic, trebuie să fie implicați”, afirmă Adrian Câciu.

Senatoarea PNL Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget din Senat, a afirmat că impozitul pe cifra de afaceri trebuie regândit, explicând că scopul combaterii evaziunii este legitim, însă forma actuală a taxei riscă să devină o frână pentru companiile care investesc și creează locuri de muncă.

„Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) trebuie regândit. Ideea de a combate evitarea fiscală este corectă. Dar nu trebuie să devină o frână pentru cei care investesc, inovează și creează locuri de muncă. Această taxă afectează nu doar marile companii, ci și firmele românești și, în final, consumatorii”, a punctat Gabriela Horga.

De asemenea, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, deputatul Sándor Bende, a lansat o invitație deschisă reprezentanților mediului privat pentru a participa la consultări directe în cadrul comisiei, menite să identifice soluțiile legislative necesare dezvoltării sectorului. El a amintit că evoluția comerțului electronic din ultimul deceniu este impresionantă și a susținut că acest domeniu reprezintă viitorul economiei moderne.

„Vă aștept cu mare drag la Comisia pentru industrii și servicii, să avem o discuție, punctuală, să vedem ce putem implementa, ce este nevoie să implementăm în legislația din România ca să îmbunătățim acest sector. Este un domeniu care e în dezvoltare, iar eu cred că acesta este viitorul comerțului. Dacă ne gândim unde eram în acest domeniu acum 10 ani și unde suntem acum, este o dezvoltare vizibilă din acest punct de vedere”, a fost îndemnul lansat de Sándor Bende.

Într-un alt panel, Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a afirmat că abordarea actuală a digitalizării de către instituțiile publice este greșită, deoarece statul „digitalizează birocrația” în loc să simplifice procesele. Oficialul a explicat că digitalizarea nu înseamnă trimiterea documentelor semnate manual prin e-mail, ci crearea unor sisteme integrate care să reducă timpul și costurile administrative.

El a anunțat că fondurile în valoare de 256,5 milioane de euro destinate digitalizării IMM-urilor, disponibile prin PNRR, au fost transformate din împrumuturi în granturi nerambursabile, iar aproximativ 4.600 de întreprinderi mici și mijlocii au semnat deja contractele de finanțare.

„Avem o problemă cu ce înțelege statul când vorbim de digitalizare. Noi digitalizăm birocrația. Adică mulți consideră că, dacă am copiat un document pe care cineva l-a semnat de mână și l-au trimis pe mail, l-am digitalizat. Nu, nici nu încape discuție”, afirmă Băltărețu.

Cristi Movilă, președintele ARMO, a evidențiat faptul că ecosistemul comerțului electronic din România se dezvoltă rapid, însă menținerea ritmului actual depinde de un cadru fiscal care să stimuleze inovația și să premieze performanța.

„Ecosistemul comerțului electronic românesc se dezvoltă rapid, dar pentru a menține acest ritm este esențial un cadru fiscal care stimulează inovația și nu penalizează performanța. Claritatea regulilor și digitalizarea proceselor pot transforma conformarea fiscală dintr-o povară într-un avantaj competitiv”, spune Cristi Movilă.

La finalul evenimentului, Cristian Pelivan, directorul executiv al ARMO, a declarat că această ediție a Zilei Naționale a Comerțului Electronic marchează un moment de maturitate pentru sector. El a precizat că reuniunea a permis un dialog constructiv între autorități și antreprenori, axat pe fiscalitate, digitalizare și concurență loială, iar participanții au constatat că reprezentanții statului sunt tot mai conștienți de problemele din domeniu.