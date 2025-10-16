Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a precizat că datele folosite în evaluările Comisiei Europene privind colectarea TVA provin din anul 2022, iar raportul pentru 2023 urmează să fie publicat.

El a arătat că unele state membre, inclusiv Bulgaria, au cerut asistență de specialitate pentru a obține o formulă de calcul mai precisă.

În opinia sa, și România trebuie să-și îmbunătățească modul de raportare, astfel încât să prezinte o imagine mai realistă a colectării către Comisia Europeană.

„Așteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferențe, când vorbim de GAP-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană”, a explicat Adrian Nica.

Șeful ANAF a explicat că metodologia europeană ia în calcul inclusiv autoconsumul, adică produsele realizate în gospodării pentru uz propriu. El a menționat că România are un specific aparte în acest sens, fiind o țară în care gospodăriile produc frecvent alimente pentru consumul personal.

Ca exemplu, Nica a arătat că inclusiv produsele preparate în casă, cum ar fi gemul făcut de bunici, sunt considerate în estimarea GAP-ului de TVA. Oficialul a confirmat că, potrivit metodologiei actuale, aceste activități domestice influențează indicatorul european privind diferența de colectare a TVA.

„Și ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus șeful ANAF.

Întrebat dacă asta contează la GAP-ul de TVA în România, șeful ANAF, Adrian Nica, a spus: „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA.”

Conform datelor Comisiei Europene, România a înregistrat în 2022 cel mai mare deficit de colectare a TVA din Uniunea Europeană. Indicatorul, numit GAP de TVA, reprezintă diferența dintre sumele pe care statul ar trebui să le încaseze conform legislației fiscale și sumele efectiv colectate.

Specialiștii explică faptul că acest decalaj reflectă nu doar frauda sau evaziunea fiscală, ci și erorile administrative, insolvențele și aspecte metodologice precum includerea autoconsumului.

Adrian Nica a adăugat că ANAF lucrează la o modalitate mai precisă de raportare, astfel încât activitățile gospodărești să nu mai afecteze statisticile oficiale privind colectarea de TVA.