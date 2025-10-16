Mult așteptatul sistem de supraveghere a supraîncărcării camioanelor a intrat în funcțiune miercuri. Măsura este implementată prin sistemul național de taxare, dotat cu senzori integrați în carosabil care măsoară greutatea vehiculelor de peste 3,5 tone. Ministrul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Ivanov, a precizat că „peste 200 de încălcări au fost deja înregistrate” de cele zece cadre de monitorizare conectate la senzori.

Potrivit oficialului, împreună cu șeful Administrației Naționale de Taxare, Oleg Asenov, au fost verificate toate pregătirile pentru utilizarea completă a sistemului. Ivanov a explicat că una dintre principalele cauze ale deteriorării rapide a drumurilor din Bulgaria este supraîncărcarea vehiculelor.

„Pe baza senzorilor, începând cu 15 octombrie, vehiculele vor fi fotografiate în timp real. Contravenienților li se vor trimite imagini și o invitație de a plăti o taxă compensatorie. Dacă aceasta nu este achitată, vor fi aplicate sancțiuni mai mari”, a declarat ministrul.

În cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru politică regională și autoguvernare locală, se discută amendamente la Legea circulației rutiere, care prevăd pedepse mai aspre pentru transportatorii care depășesc greutatea admisă. „Supraîncărcarea este una dintre premisele pentru deteriorarea accelerată a drumurilor republicane”, a subliniat Ivanov.

Prin sistemul Weigh In Motion (WIM), camioanele sunt cântărite automat, fără a fi oprite în trafic. Până în prezent, zece puncte de măsurare din rețeaua rutieră bulgară sunt certificate și operaționale, iar numărul acestora va crește treptat până la 100 de locații până la sfârșitul anului 2026.

Șeful Administrației Naționale de Taxare, Oleg Asenov, a menționat că „certificarea acestui sistem reprezintă o reformă implementată până acum doar de una sau două țări din UE”. Acesta a subliniat că sistemul este complet automatizat și obiectiv: „Regulile vor fi pentru toată lumea.”

În cazul detectării unei abateri, sistemul generează automat un document probatoriu cu date despre greutate, sarcina pe osie, fotografii și momentul exact al trecerii. Contravenienții vor fi notificați prin intermediul furnizorilor de servicii și vor putea achita o taxă compensatorie de 1.200 leva (aproximativ 600 euro).

Dacă taxa nu este plătită, urmează o amendă de 3.000 leva pentru prima abatere și 4.000 leva pentru recidivă.

Șoferii pot verifica online, pe site-ul Administrației Naționale de Taxare, eventualele încălcări înregistrate. Plățile pot fi efectuate prin intermediul platformelor online ale furnizorilor de servicii, la ghișeele de la frontieră sau direct la echipele mobile, dotate cu terminale POS.

Autoritățile bulgare susțin că noul sistem va contribui la menținerea calității infrastructurii rutiere, reducerea riscurilor din trafic cauzate de camioanele supraîncărcate și la impunerea unor condiții egale pentru toți transportatorii, inclusiv cei străini.