Sistemul din Bulgaria a fost pus în funcțiune duminică și calculează viteza medie a fiecărui vehicul prin înregistrarea momentului trecerii la începutul și sfârșitul fiecărei secțiuni de drum. Ulterior, rezultatul este comparat cu limita maximă admisă, iar amenzile aplicate sunt identice cu cele pentru depășirea vitezei.

Sistemul a debutat cu 22 de puncte de măsurare. Măsura are scopul de a reduce cazurile de șofat iresponsabil, în special pe autostrăzi și pe secțiunile cu risc ridicat de accidente. Numărul zonelor monitorizate va crește treptat, fiind planificate discuții cu Poliția Rutieră pentru a acoperi aproximativ 1.200 km de autostrăzi și drumuri de prima categorie până la sfârșitul anului.

„Există o marjă pentru șoferi și aceasta este descrisă în tipul standardizat de măsurare a vitezei medii în sine, care este de 3 km până la o viteză de 100 de kilometri și 3% peste 100 de kilometri. (…) A venit timpul ca și camerele pentru taxa de drum să se uite și la depășirea vitezei legale”, a explicat Oleg Asenov, Directorul „Administrației Naționale a Taxelor”, conform Fakti.

Au fost detectate aproape 600 de încălcări după doar șapte ore de funcționare, fiind vizate inclusiv viteze de 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h pentru autoturisme și 162 km/h pentru camioane de peste 12 tone.

În total, 518 contravenții au fost comise de autoturisme și 64 de camioane. Sistemul funcționează pe 11 din 12 secțiuni preselectate, fiecare având aproximativ 10 km, iar a douăsprezecea secțiune urmează să fie activată curând.

Contravenienții vor primi amenzile prin telefon, e-mail sau Viber, în termen de până la 10 zile de la încălcare. Amenzile pentru cei care au depășit semnificativ viteza pot fi consistente. De exemplu, un șofer prins conducând cu 222 km/h pe o autostradă cu limită de 140 km/h poate primi amendă de până la 1.000 de leva, respectiv 2.600 lei, dar și suspendarea dreptului de a conduce.

Potrivit autorităților bulgare, sistemul funcționează astfel. O pereche de camere este instalată la începutul și sfârșitul fiecărei secțiuni. Acestea detectează momentul trecerii vehiculului și fotografiază plăcuța de înmatriculare.

Timpul necesar pentru a parcurge distanța dintre camere este utilizat pentru calcularea vitezei medii, care este apoi comparată cu limita legală. În cazul în care viteza medie depășește limita, șoferul primește automat o amendă electronică, similară cu amenzile obișnuite pentru viteză. Autoritățile bulgare au oferit și o listă cu segmentele de drum pe care se aplică sistemul. Aceasta poate fi consultată aici.