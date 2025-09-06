Uniunea Europeană pregătește pentru 2030 o înăsprire semnificativă a standardelor de calitate a aerului. Pragul pentru oxizii de azot va scădea de la 40 µg/m³ la doar 20 µg/m³. Măsura urmărește reducerea problemelor de sănătate cauzate de poluare, însă pentru multe orașe germane va fi o provocare uriașă.

Pe autostrăzile din apropierea marilor aglomerații urbane, cum este A99 în Munchen, nivelurile actuale depășesc deja limitele. Situația este cu atât mai gravă în zonele rezidențiale sau lângă șantiere, unde aerul ajunge uneori la cote critice. Autoritățile locale au fost obligate să ia măsuri, iar noile reguli europene vor însemna restricții și mai dure.

Un exemplu recent vine din Munchen, unde Landshuter Allee a primit limită de 30 km/h la cererea instanței. Decizia a avut ca scop protejarea sănătății locuitorilor, expuși zilnic la smogul rezultat din traficul intens.

Chiar dacă măsura s-a aplicat doar pe o stradă urbană, ea demonstrează că autoritățile pot fi obligate să ia decizii radicale atunci când poluarea depășește normele. Extinderea acestor restricții pe autostrăzi nu mai pare o ipoteză improbabilă, ci o posibilitate reală odată cu intrarea în vigoare a standardelor UE.

Propunerea ca unele segmente de autostradă să fie limitate la 30 km/h stârnește controverse. O parte dintre șoferi consideră că măsura ar fi nedreaptă pentru proprietarii de vehicule moderne, hibride sau electrice, care nu emit oxizi de azot. În opinia lor, o astfel de regulă ar transforma autostrăzile într-un absurd birocratic, fără beneficii reale.

De cealaltă parte, susținătorii măsurii spun că reducerea vitezei este simplu de controlat și ar aduce și avantaje suplimentare, precum creșterea siguranței rutiere și scăderea numărului de accidente. Experții reamintesc că în anii ’90, în perioade de criză provocate de niveluri ridicate de ozon, autoritățile au recurs la restricții similare.

Astăzi, majoritatea stațiilor de monitorizare din Germania raportează valori conforme cu standardele actuale, datorită investițiilor în vehicule mai curate și în transportul public electric. Totuși, reducerea pragurilor în 2030 ar putea schimba complet situația.

Experții avertizează că, dacă valorile nu vor putea fi respectate, autoritățile nu vor avea de ales și vor introduce restricții dure. „Tempo 30” pe autostrăzi, o idee care astăzi pare exagerată, ar putea deveni o realitate impusă de legislația europeană și de presiunea ecologică.