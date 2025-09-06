Câștigarea banilor (38%) și achitarea/reducerea datoriilor (35%) au fost, de asemenea, prioritățile obiectivelor financiare ale oamenilor pentru 2025. Americanii vor să economisească pentru o varietate de lucruri, fie că este vorba de o vacanță (33%), urgențe (31%), o mașină (22%) sau o casă (14%), conform sondajului.

Dar există bariere care stau în calea multora. Aceste provocări includ creșterea cheltuielilor (41%), cheltuieli neprevăzute (28%) și o scădere a veniturilor gospodăriei (19%).

Economisirea banilor poate fi posibilă, chiar și fără a revizui bugetul. Iată câteva metode sugerate de nerdwallet.com.

O modalitate inteligentă de a vă gestiona banii este să urmați un buget. Bugetul va ține cont de veniturile și cheltuielile voastre., permițându-vă să stabiliți priorități pentru cheltuieli și economii.

O metodă este bugetul 50/30/20: 50% din venitul după impozitare se duce la necesități, 30% la dorințe și 20% la economii și orice plăți ale datoriilor peste minim.

Dacă această defalcare 50/30/20 nu funcționează pentru situația voastră.financiară, este în regulă. Un alt tip de buget ar putea funcționa mai bine, cum ar fi bugetul 60/30/10 sau sistemul plicului, care vă permite să stabiliți limite pentru diverse cheltuieli.

Stabiliți un obiectiv specific și realist. Obiectivele ar putea include adăugarea unor sume de bani la economiile pentru pensie, abordarea datoriilor cu plăți suplimentare sau economisirea pentru cadouri de sărbători.

Folosiți un calculator de obiective de economisire pentru a vedea cât ar trebui să economisiți în fiecare lună sau an pentru a vă atinge obiectivul.

Economisirea banilor este dificilă dacă nu știți cât ați cheltuit inițial. Urmăriți fluxul de numerar lunar – veniturile minus cheltuielile. Multe aplicații bugetare vă pot ajuta să urmăriți cheltuielile.

Puneți banii într-un cont de economii cu randament ridicat. Acest tip de cont câștigă o rată a dobânzii peste medie la depozite, ceea ce poate ajuta soldul bancar să crească mai repede decât în ​​cazul opțiunilor tradiționale.

Configurați transferuri automate din contul curent în contul de economii – fie prin contul bancar, fie prin depunere directă din salariu. Acest lucru face ca economiile să fie mai ușoare, mai ales atunci când lucrați la obiective specifice, cum ar fi achitarea datoriilor, crearea unui fond de urgență sau economisirea pentru un avans.

Plățile datoriilor pot fi o povară mare pentru bugetul general. Dacă puteți achita datoriile mai repede- efectuând plăți suplimentare sau plătind mai mult din soldul principal atunci când puteți – veți economisi la dobânda totală plătită și vă veți elibera de această povară mai repede.

Dacă nu puteți efectua plăți suplimentare, luați în considerare explorarea modalităților de a câștiga bani din partea pe care o puteți folosi pentru datoriile voastre.

Dacă aveți credite pentru studenți, înscrierea într-un plan de rambursare diferit, legat de venitul sau de mărimea familiei ar putea reduce plățile lunare la un nivel gestionabil.

Alte opțiuni includ refinanțarea creditelor pentru studenți, înscrierea în plata automată pentru o reducere a ratei dobânzii și efectuarea de plăți suplimentare, astfel încât să puteți scăpa de datorii mai rapid.

Dacă dețineți o casă și puteți obține o rată a dobânzii mai mică, refinanțarea ipotecii v-ar putea economisi câteva sute de dolari în fiecare lună. Este important să luați în considerare și alți factori, cum ar fi ratele dobânzii actuale, dacă încercați să decideți când să refinanțați o ipotecă.

Deși refinanțarea vine cu unele costuri inițiale în avans, cum ar fi taxele de aplicare și evaluare, acestea pot fi recuperate în timp, odată ce începeți să plătiți mai puțin în fiecare lună.

Puțină muncă înainte de a merge la cumpărături te poate ajuta să economisești bani la alimente. Verifică-ți cămara și întocmește o listă de cumpărături pentru a evita cumpărăturile impulsive. Respectă bugetul cu o aplicație pentru liste de cumpărături

Verificați cât cheltuiți pe televizor și internet și vedeți dacă folosiți toate funcțiile. Puteți reduce factura la cablu cu până la 40 USD pe lună prin reducerea dimensiunii pachetului de cablu.

Alte opțiuni de luat în considerare sunt renunțarea la cablu, eliminarea unor servicii de streaming sau abonamente premium sau reducerea planului de internet.