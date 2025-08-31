Dacă te-ai săturat să cheltuiești o avere de fiecare dată când mergi la magazinul alimentar, această metodă virală ar putea fi de mare ajutor. Metoda de cumpărături numită ”6 la 1”, popularizată pe TikTok de bucătarul Will Coleman, vă poate ajuta să faceți cumpărăturile mai ușor și să economisiți mai mulți bani, potrivit kiplinger.com.

Cu o inflație care nu dă semne de încetinire, prețurile la alimente rămân ridicate, punând presiune asupra bugetelor multor gospodării. În SUA, cel mai raport privind inflația a arătat de fapt o creștere a prețurilor la alimente. Indicele prețului la alimente a crescut cu 0,4%, o creștere de 2,3% pentru toate produsele alimentare față de anul precedent. Carnea de porc, carnea de pasăre, peștele și ouăle au avut prețuri mai mari cu 3,9% față de anul precedent.

Prețurile mari i-au determinat pe mulți să încerce metode alternative de bugetare, cum ar fi metoda 60/30/10, pentru a-și gestiona mai eficient banii. Metoda de cumpărături 6 la 1 abordează un aspect special al cheltuielilor: cumpărăturile alimentare.

Metoda de cumpărături 6 la 1 oferă structură listei de produse alimentare, făcând cumpărăturile mai ușoare și mai rentabile. Data viitoare când veți merge la supermarket, veți cumpăra șase legume, cinci fructe, patru proteine, trei produse cu amidon, două sosuri tartinabile și un articol „distractiv” ca deliciu.

„Acest lucru face cumpărăturile mult mai ușoare, mult mai ieftine și fără să stai în magazin toată ziua”, spune Chef Coleman într-un filmuleț pe TikTok explicând metoda.

Înainte de a merge la magazin, trebuie să vă faceți să vă faceți o idee despre ceeea ce vreți să gătiți, pentru a vă restrânge opțiunile. Metoda în sine este menită să ofere mai multă flexibilitate.

Puteți alege să cumpărați ce este la reducere (chiar dacă nu este vorba despre legumele sau carnea pe care ați plănuit inițial să le cumpărați) pentru a crește și mai mult economiile. Poate va trebui să optați pentru legume congelate, în loc de legume proaspete. Sau aveți o familie numeroasă și trebuie să creșteți cantitatea de mâncare necesară. În general, metoda ar trebui să fie adaptată preferințelor și nevoilor personale.

Tom Jauncey, CEO la Nautilus Marketing, susține că economisește 50 de dolari pe săptămână utilizând această metodă și o recomandă persoanelor care doresc să simplifice cumpărăturile, economisind în același timp bani.

Health.com oferă un exemplu al modului în care trebuie să arate o listă de produse alimentare 6-la-1 și ce puteți face cu acele ingrediente.

Legume – Mix de legume fajita congelate, dovlecei, legume prăjite congelate, morcovi feliați, salată, roșii cherry

Fructe – Avocado, căpșuni, afine, mandarine, banane

Proteine- Piept de pui, carne tocată de curcan, creveți congelați, ouă

Amidon- Tortile din cereale integrale, pâine din cereale integrale, ovăz

Sosuri- Sos de paste, sos de prăjit

Element distractiv – Înghețată

Folosind ingredientele de mai sus, puteți face următoarele cinci meniuri

Meniul 1

Tacos de pui din cereale integrale cu ardei gras congelați asezonați cu condimente pentru taco

Meniul 2

Dovlecei spaghetti bolognese cu carne tocată de curcan și sos de paste

Meniul 3

Creveți prăjiți cu legume congelate și sos

Meniul 4

Pâine prăjită cu avocado, ouă fierte și afine

Meniul 5

Făină de ovăz proteică cu albușuri de ou pentru proteine ​​suplimentare, plus căpșuni și banane