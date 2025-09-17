Datele oficiale arată că, la doi ani de la introducerea plafonării, prețurile au scăzut semnificativ: franzela cu 16%, brânza cu 17%, zahărul cu 33%, untul cu 15%, făina cu 36%, mălaiul cu 34%, carnea de porc cu circa 10%, iar legumele cu procente între 2% și 35%.

Fostul ministru subliniază că eliminarea plafonului ar duce la majorarea instantanee a prețurilor alimentelor de bază cu cel puțin 20%, în contextul în care trebuie adăugate și scumpirile la energie, creșterea accizelor la carburanți și majorarea TVA. Budăi atrage atenția că milioane de români cu venituri mici și medii vor fi afectați direct, iar PSD se angajează să intervină în Parlament pentru a menține plafonarea, în cazul în care premierul nu decide prelungirea acesteia.

Deși adaosul comercial a fost plafonat, unele produse continuă să se scumpească, în principal din cauza costurilor de producție. Analiza INS arată că, în ultimii doi ani, merele s-au scumpit cu 84%, roșiile cu 60%, iar alte legume precum prunele, castraveții sau strugurii au înregistrat creșteri între 20% și 40%. Prețurile la pâine albă, lapte și brânza de vacă au crescut cu aproximativ 10%, la fel ca și carnea de pui, în timp ce carnea de porc a urcat cu 6%. În același timp, au fost înregistrate și ieftiniri, cum ar fi ceapa uscată cu 22% și făina cu 20%, iar costurile au scăzut și la mălai, zahăr, ulei de floarea-soarelui sau cartofi.

„Iată cifrele care arată că intenția PNL și USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români! Potrivit datelor oficiale de la INS, după doi ani de la introducerea plafonării, prețul mediu la franzelă este mai mic cu 16%, brânza este mai ieftină cu 17%, zahărul cu 33%, untul cu 15%, făina cu 36%, mălaiul cu 34%, carnea de porc cu circa 10%, iar legumele cu procente cuprinse între 2% și 35%. Este limpede că dacă s-ar scoate plafonul, prețurile ar crește cel puțin la nivelul de acum doi ani, la care trebuie să adăugăm scumpirea energiei, majorarea accizelor la carburanți și creșterea TVA! Alimentele de bază s-ar scumpi peste noapte cu cel puțin 20%! Impactul ar fi catastrofal!”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Legea a impus comercianților să limiteze adaosul la cel mult 20% pentru mai multe produse alimentare. PSD se opune public eliminării plafonării, însă PNL și USR amintesc că, acum trei luni, social-democrații ar fi fost de acord cu prelungirea măsurii pentru ultima perioadă stabilită.

„Domnule Bolojan, opriți-vă din această nebunie! Stimați colegi de coaliție, nu aveți niciun motiv să scoateți plafonarea! Nu este nicio distorsiune în piață! Nu am avut penurie, nu au plecat comercianții, producția a crescut, iar marii retaileri au obținut profituri în ultimul an! Unde este distorsiunea? Poate că cei de la PNL sau USR care critică măsura nu sunt preocupați de prețurile la făină, la mălai sau la cartofi. Când te-ai obișnuit să mănânci doar la restaurant nu mai știi care sunt prețurile din piață…, dar milioane de români cu venituri mici și medii ar fi loviți în plin de creșterea prețurilor la aceste alimente! PSD nu va permite acest lucru! Dacă premierul nu prelungește plafonarea, vom interveni în Parlament, în procedură de urgență!”, a conchis fostul ministru al Muncii.

Guvernul a anunțat că, de la 1 octombrie, plafonarea adaosului la alimentele de bază nu va mai fi aplicată. În această situație, produsele vizate includ pâinea, laptele de vacă, făina albă, mălaiul, ouăle, uleiul, zahărul, carnea de pui și de porc, precum și legumele și fructele, ceea ce va conduce la creșterea prețurilor la raft. Măsura plafonării adaosului comercial este în vigoare din iunie 2023, iar o ședință a coaliției pentru clarificarea deciziei este așteptată miercuri la Guvern.