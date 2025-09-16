Florin Barbu este îngrijorat de efectele pe care le-ar putea avea în România eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Ministrul Agriculturii a declarat astăzi, 16 septembrie, că eliminarea plafonării ar putea duce la o inflație de aproape 15% până în luna decembrie.

Demnitarul a avertizat că oamenii politici care ar lua o astfel de măsură care se va reflecta direct în rata inflației vor trebui să răspundă pentru deciziile lor.

Întrebat marți cu cât s-ar scumpi alimentele de bază dacă măsura ar fi eliminată, Barbu a explicat că, de la preluarea mandatului în 2023, a introdus mecanismul de plafonare a adaosului comercial. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că în decembrie 2022 inflația era de 15,5%.

Florin Barbu a adăugat că, după implementarea plafonării la alimente și energie, inflația a scăzut la 6,5% în 2023, iar în 2024 a ajuns la 5,5%. Dacă plafonarea va fi eliminată, inflația ar putea reveni la aproape 15% până la finalul anului. Florin Barbu a tras un semnal de alarmă, punctând că politicienii din România au responsabilitatea de a preveni o astfel de situație.

„Eu pot să vă dau nişte date. Încă din anul 2023, de când am preluat portofoliul Ministerului Agriculturii, am venit cu acest mecanism de plafonare a adaosului. Ştim cu toţii şi avem datele, sunt publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în decembrie 2022, inflaţia era undeva la 15,5%. În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar şi plafonarea la energie, inflaţia a ajuns undeva la 6,5%. În anul 2024, acest mecanism a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm, în momentul de faţă, cât este inflaţia şi eu vă spun sincer şi am spus-o şi o repet încă o dată, că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici, că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri”, a declarat Florin Barbu.

În continuare, ministrul Agriculturii a explicat că mai mulți factori contribuie la creșterea prețurilor, printre care costurile cu energia pentru procesatori și eliminarea plafonării, amintind că înainte de 2023 existau adaosuri comerciale de până la 100% pe unele produse agroalimentare.

El a indicat datele Consiliului Concurenței, care arată că, de la introducerea mecanismului de plafonare, prețurile au scăzut cu 7-33%.

Întrebat cum va proceda PSD dacă nu va exista consens în coaliția de guvernare, ministrul a afirmat că președintele PSD, Sorin Grindeanu, va prezenta toate datele privind impactul plafonării în ședința de coaliție programată miercuri.

Barbu a adăugat că, în cazul în care măsura nu va fi aprobată în coaliție, senatorii PSD vor depune un amendament pentru prelungirea plafonării adaosului comercial și vor continua demersurile în Parlament pentru menținerea plafonării.