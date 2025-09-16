Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că instituția își propune să identifice beneficiarii veniturilor obținute în cadrul evenimentelor, astfel încât aceștia să fie declarați și fiscalizați.

El a subliniat că banii primiți de tineri pentru organizarea unei nunți nu fac obiectul verificărilor directe.

„ANAF-ul îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor, să-şi plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a spus acesta.

Adrian Nica a atras atenția asupra unui fenomen frecvent întâlnit în restaurante, unde plata cash nu este urmată de emiterea bonului fiscal, ci doar a unei note de plată. El a menționat că ANAF va lansa o aplicație prin care cetățenii vor putea verifica, direct de pe telefon, dacă bonul fiscal sau camera de cazare sunt fiscalizate.

„În ceea ce priveşte bonuri şi toate cele, avem o campanie în curs. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare, plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (..) În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (..) Am fost la o terasă. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu, şi eu sunt cetăţean la României şi eu merg la restaurant şi am făcut acest test, chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public, dar poate o să crească numărul de bonuri fiscal”, a spus el.

Nica a povestit că a testat personal practica în calitate de client și a încărcat dovada pe pagina ANAF. El a încurajat românii să solicite bon fiscal și să semnaleze cazurile în care acesta este înlocuit de o simplă notă.

„Am făcut o poză şi am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, şi vă solicit să solicitaţi bon fiscal şi acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi chelnerul să meargă să vă aducă bon”, a mai spus Nica.

Președintele ANAF a confirmat că saloanele de nunți și botezuri sunt monitorizate permanent prin E-factura, dar a reiterat că instituția nu va organiza descinderi la evenimente pentru a perturba desfășurarea lor.

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a confirmat că instituția va demara acțiuni de control privind respectarea plafonării adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază. El a precizat că solicitarea a venit din partea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut verificări urgente după ce au apărut suspiciuni că unii comercianți au majorat deja prețurile, în contextul discuțiilor privind eliminarea plafonării.

Nica a subliniat că aceste controale se vor desfășura pe baza unei analize de risc realizate împreună cu alte instituții ale statului, pentru a identifica exact companiile unde există nereguli.

„Solicitarea domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului.

Oficialul ANAF a reamintit că astfel de verificări au mai fost efectuate și în trecut, dar de data aceasta vor fi extinse la un număr mai mare de companii, pentru a asigura respectarea măsurii în toate sectoarele vizate.

Discuția privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a revenit în atenție după ce au apărut informații că măsura ar putea fi ridicată de la 1 octombrie, așa cum scriam săptămâna trecută AICI.