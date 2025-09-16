Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că Fiscul a terminat verificările privind finanțarea campaniei lui Călin Georgescu și că a trimis rezultatele către autoritățile competente.

„ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite în spaţiu public. Nu o să spun numele persoanei. (…) ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului vizavi de rezultatul controlului.”

Întrebat despre sursele de bani pentru campanie și despre veniturile lui Călin Georgescu, Nica a spus că ANAF analizează toate cazurile apărute în spațiul public. El a precizat că verificările s-au încheiat și că instituțiile statului au fost anunțate despre rezultate. El nu poate oferi detalii din anchetă și spune că organele de anchetă au fost sesizate, deoarece acțiunea ANAF este finalizată.

„ANAF a sesizat organele de anchetă vizavi de această acţiune, acţiunea este finalizată şi sesizate organele în drept.”

La începutul lunii ianuarie, fostul ministru de Finanțe, Tanczos Barna, a spus că ANAF și organele judiciare verifică modul în care a fost finanțată campania electorală a lui Georgescu pentru alegerile prezidențiale anulate. El a menționat că datele anchetei sunt confidențiale, dar a confirmat că există o investigație legată de sursele și traseul banilor din acea campanie.

În luna decembrie, Direcția Antifraudă anunțase că face verificări în urma unei sesizări de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), legate de aspectele fiscale privind promovarea lui Georgescu.

În luna noiembrie, șeful AEP, Toni Greblă, spusese că a sesizat Parchetul, Poliția și Fiscul despre posibile încălcări ale legii electorale în campania lui Georgescu.

Între timp, Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar de tentativă de destabilizare a României. Procurorii spun că el ar fi colaborat cu Horațiu Potra și un grup de mercenari.

Anchetatorii susțin că Georgescu ar fi avut un rol important: ar fi influențat deciziile grupului, ar fi organizat întâlniri ascunse și ar fi sprijinit planurile ilegale. Grupul, format din 21 de persoane, ar fi vrut să vină în decembrie 2024 cu șapte mașini pline cu arme albe, bastoane, spray-uri lacrimogene, două pistoale și materiale pirotehnice, cu scopul de a transforma protestele în violențe.

Deși coordonarea principală aparținea lui Potra, anchetatorii spun că Georgescu ar fi avut o influență decisivă asupra membrilor și chiar un rol logistic, punând la dispoziție o locație pentru întâlniri și impunând reguli stricte de confidențialitate.

O martoră a povestit că, la o întâlnire de la Ciolpani, atmosfera era tensionată și controlată de Georgescu, care nu i-a permis nici măcar să toarne ceaiul sau să pună lemne pe foc, cerându-i să iasă din cameră pentru a nu deranja discuțiile.