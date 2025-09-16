UPDATE

„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Mulţumesc celor au fost alături de mine. Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat. Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor”, a scris Stoicescu pe Facebook.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Din ancheta penală ce îl vizează pe Călin Georgescu, acuzat de răspândirea de informații false și alte infracțiuni conexe, reiese un detaliu surprinzător. Încă din 2019, fostul candidat era convins că destinul său era să ocupe funcția de președinte al României.

Încrezător în această idee, el a început chiar de atunci să-și schițeze o echipă guvernamentală, cu mult timp înainte ca alegerile să aibă loc.

Pe 19 august 2025, judecătoarea Adriana Stoicescu, care a condus anterior Tribunalul Timiș, a depus mărturie în calitate de martor. Ea a povestit că, în 2019, Călin Georgescu a luat legătura cu ea telefonic, solicitând insistent o întrevedere.

Judecătoarea a declarat că întâlnirea s-a concretizat și a durat în jur de cinci ore, fiind prezentă și soția lui Călin Georgescu, Cristela. În timpul discuției, Georgescu i-a sugerat să se implice în politică, oferindu-i funcția de ministru al Justiției, prezentând această posibilitate ca pe un fapt sigur, sub condiția câștigării viitoarelor alegeri prezidențiale.

„…și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani, că va fi președintele României. A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal: când o să fiu președintele României, o să accepți să fii ministrul Justiției?”, a precizat aceasta.

Judecătoarea a respins propunerea, iar mai târziu a fost citată să depună mărturie exclusiv ca martor în cadrul anchetei.

Călin Georgescu, alături de alte 21 de persoane, a ajuns în fața instanței, fiind acuzați de tentativă de subminare a ordinii constituționale. Conform procurorilor, Georgescu ar fi solicitat lui Horațiu Potra să obțină de la omul de afaceri Frank Timiș o sumă între 20 și 35 de milioane de dolari, destinată finanțării campaniei sale prezidențiale.

Anchetatorii au scos la iveală, în urma perchezițiilor digitale asupra telefonului lui Potra, mesaje datând din aprilie 2022, în care Georgescu îi cerea să ia legătura cu Frank Timiș pentru a obține sprijin financiar.