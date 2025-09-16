Din cuprinsul articolului Locurile din România pe care nu trebuie să le ratați

Toamna oferă un spectacol de culori. Fie ca vorbim de o escapadă în weekend sau mai multe zile, toamna chiar poate fi un moment ideal pentru a explora minunatele destinații din țară. În acest articol, vă prezentăm câteva dintre cele mai frumoase locuri de vizitat toamna în România.

Transalpina și Transfăgărașanul

Aceste două celebre drumuri montane sunt ideale pentru o plimbare toamnă. Peisajul montan în această perioadă devine o adevărată pictură, iar aerul rece și proaspăt îți va oferi o senzație de revigorare. Dacă opriți pe marginea drumului, veți putea face fotografii spectaculoase.

Bucovina

Bucovina este cunoscută pentru mănăstirile sale pictate, fiind o destinație minunată toamna. Peisajul rural, cu dealuri acoperite de păduri cu frunze de aur, oferă un cadru perfect pentru explorarea tradițiilor locale.Cei care ajung în zonă trebuie să viziteze neapărat Mănăstirea Voroneț, supranumită „Capela Sixtină a Estului”.

Delta Dunării

Un loc unic în lume, Delta Dunării este minunat toamna, pentru că natura se pregătește de hibernare. Se vor putea observa păsările migratoare, iar plimbările cu barca pe canale și explorarea bogăției faunistice fac din acest loc o destinație de neratat.

Atunci când Delta se ”îmbracă”de toamnă, peisajele sunt de vis, oferind momente de liniște.

Sighișoara

Oraș medieval, parte a patrimoniului mondial UNESCO, este o alegere excelentă pentru o escapadă toamnă.

Cei care ajung aici se vor plimba pe străduțele pavate, admirând arhitectura specifică și culorile vibrant ale copacilor din jur. Atunci când frumusețea clădirilor și a străzilor se îmbină cu frumusețile toamnei, totul este minunat.

Sighișoara este, de asemenea, locul de naștere al lui Vlad Țepeș. Turnul cu Ceas este neapărat de vizitat.

Valea Prahovei

Stațiunile montane cunoscute de toți românii, precum: Valea Prahovei, Poiana Brașov și Sinaia, devin locuri de poveste în timpul toamnei.

Acestea oferă o gamă largă de activități, de la drumeții, la vizitarea celebrelor clădiri, cum este și Castelul Peleș sau Bran. Aceste zone sunt perfecte pentru iubitorii de natură și istorie. Muntele oferă panorame deosebite, iar pădurile din jur se transformă în adevărate palate de culori.

Cetatea Râșnov

Situată în apropierea Brașovului, Cetatea Râșnov este un loc încărcat de istorie. Toamna, atunci când copacii din jurul cetății îmbracă culori deosebite, locul devine și mai spectaculos. Drumul care urcă spre cetate este spectaculos toamna, iar odată ajunși la cetate, priveliștea este impresionantă.

Maramureș

Regiunea Maramureșului, cunoscută pentru tradițiile sale bine păstrate și arhitectura sa unică, devine o destinație fermecătoare toamna.

Cine ajunge aici poate vizita bisericile de lemn. De asemenea, o priveliște extraordinară toamna oferă și satele autentice. Aici vă puteți bucura de Festivalurile de Toamnă, unde gastronomia locală este la loc de cinste.