Vacanță de vis în sudul Italiei. Descoperiți mai jos locuri fascinante, care combină istoria bogată, frumusețea naturală și farmecul italian autentic. Nu ar trebui să le treceți cu vederea, recomandă wanderluststorytellers.com.

1. Capri: Insulă superbă, cu Grota Albastră, cumpărături în Piazzetta, stâncile emblematice Faraglioni și ruinele Villa Jovis ale împăratului Augustus.

2. Muntele Etna, Sicilia: cel mai mare vulcan activ din Europa, oferind peisaje selenare și degustări de vinuri pe versanții vulcanici.

3. Pompeii: Cel mai faimos sit arheologic din lume, cu străzi romane perfect conservate, vile, fresce și statui îngropate sub cenușă vulcanică și piatră ponce în timpul erupției Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr.

4. Positano, Coasta Amalfi: Oraș spectaculos pe stâncă, cu case colorate, buticuri șic, plaje pitorești și emblematica biserică Santa Maria Assunta.

5. Taormina, Sicilia: oraș stațiune elegant, cu un teatru grecesc care încadrează priveliștile Muntelui Etna, străzi medievale, telecabină către plaje și frumoasa Isola Bella.

6. Amalfi: zonă maritimă istorică, cu magnificul Duomo di Sant’Andrea în dungi, arsenale medievale de construcții navale și Muzeul hârtiei.

7. Matera: Singurul oraș din lume despre care se spune că locuitorii săi trăiesc în aceleași “case” ca și strămoșii lor de acum 9.000 de ani.

8. Sorrento: Oraș uluitor pe stâncă, cu vedere la Golful Napoli, cunoscut pentru grădinile de limoncello, centrul istoric și apusurile spectaculoase de pe Vezuviu.

9. Palermo, Sicilia: Capitală vibrantă, cu o arhitectura arabo-normandă inclusă în patrimoniul UNESCO, piețe stradale colorate și mozaicuri uimitoare ale Palazzo dei Normanni.

10. Scilla, Calabria: Sat de pescari încoronat de Castelul Ruffo, cu frumosul cartier Chianalea și plaje superbe.

11. Ravello, Coasta Amalfi: Oraș de deal care oferă cele mai frumoase grădini din lume la Villa Cimbrone și Villa Rufolo, cu vederi spectaculoase ale coastei.

12. Ischia: Paradisul insulei vulcanice cu spa-uri termale, Castelul Aragonez cocoțat pe o stâncă vulcanică, grădinile botanice La Mortella și plaje curate.

13. Palatul Caserta: Considerat Versailles al Italiei, este cel mai mare palat regal din lume, cu apartamente baroc spectaculoase și grădini vaste englezești și italienești.

14. Siracuza, Sicilia: Capitală greacă antică centrată pe insula Ortigia, cu piețe în stil baroc, temple antice transformate în biserici și locuri de înot limpede.

15. Alberobello, Puglia: Oraș UNESCO, cu străzi cu case cu acoperișuri în formă de con, care nu se află nicăieri în lume.

16. Lecce: „Florența Sudului”, cu o arhitectură barocă extravagantă, amfiteatrul roman, magnifica Basilica di Santa Croce și ateliere tradiționale de papier-mâché.

17. Valea Templelor, Agrigento: Parc arheologic spectaculos, cu cele mai bine conservate temple grecești antice din afara Greciei.

18. Cefalù, Sicilia: Oraș medieval perfect cu o catedrală normandă cu turnuri gemene, plajă aurie, port spectaculos și vederi incredibile la apus.

19. Herculaneum: stațiune romană incredibil de bine conservată, cu structuri de lemn intacte, fresce și podele cu mozaic, care oferă o experiență mai intimă decât Pompeii.

20. Insulele Eoliene: arhipelag vulcanic cu centrul istoric al orașului Lipari, băile de nămol din Vulcano și scena jet-set-ului din Panarea.