Ofensiva constructorilor auto chinezi vine într-un moment sensibil pentru industria europeană, aflată sub presiunea tranziției către electromobilitate. Producătorii din UE se confruntă cu costuri ridicate și cu lipsa unor stimulente similare celor din China. Pe de altă parte, companiile asiatice reușesc să își reducă prețurile prin subvenții și producție de mare volum.

De altfel, Comisia Europeană a introdus o taxă suplimentară de 20,7% pentru mașinile complet electrice produse de BYD în China. Aceasta se adaugă tarifului de 10% aplicat tuturor vehiculelor fabricate în China la intrarea în Uniunea Europeană.

Autoritățile europene au justificat decizia prin subvențiile masive acordate de statul chinez companiilor locale, considerate o formă de concurență neloială față de producătorii europeni.

BYD a vândut 2,4 milioane de vehicule în primele șapte luni ale anului, dintre care peste 500.000 în afara Chinei. Inițial, obiectivul pentru 2025 era de peste 5 milioane de unități, dar, recent, compania a redus estimarea la 4,6 milioane.

Pentru a evita taxele UE, BYD construiește facilități de producție în Ungaria (capabile de 200.000 vehicule/an) și Turcia, unde producția va începe în 2026. Scopul este ca până în 2028 toate EV-urile destinate Europei să fie fabricate local.

Intrată ceva mai recent pe piața mașinilor electrice, Xiaomi a devenit un competitor redutabil. Modelele sale SU7 și YU7 au înregistrat vânzări spectaculoase: peste 200.000 de unități SU7 și alte 200.000 de comenzi pentru YU7 la lansare, într-un timp record, dominând piața EV în China.

Cu autonomie extinsă, încărcare ultra-rapidă și prețuri competitive față de Tesla, Xiaomi a ajuns în doar 15 luni de la debut la peste 300.000 de vehicule vândute.

Xiaomi livrează peste 30.000 de vehicule lunar, însă clienții au parte de timpi de așteptare foarte mari, care ajung până la 56 de săptămâni.

În același timp, compania își propune să intre și pe piața europeană până în 2027, intensificând presiunea asupra producătorilor europeni consacrați.

Compania Nio a livrat în august 2025 peste 31.000 de vehicule, în creștere cu 55% față de anul trecut, în timp ce XPeng a înregistrat aproape 38.000 de unități livrate, în creștere cu 169% față de anul trecut.

Leapmotor are planuri și mai ambițioase: un milion de vânzări globale până în 2026 și patru milioane în următorul deceniu, dintre care 60% în afara Chinei.

Alături de marii jucători, Zeekr, brand al grupului Geely, se extinde accelerat în Europa, Israel, Australia și Brazilia, cu intenția de a intra și pe piața sud-coreeană.

Chiar dacă expansiunea simultană a mai multor companii chineze face ca piața să fie competitivă, analiștii estimează că doar o parte dintre actualii producători vor rezista până în 2030.