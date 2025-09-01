Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat în trimestrul al doilea o diminuare de aproape 30% a profitului net, marcând primul recul după mai bine de trei ani. Compania a obținut 6,4 miliarde yuani, echivalentul a circa 895 milioane de dolari, în timp ce veniturile au crescut cu 14%, până la 200,9 miliarde yuani. La nivelul primului semestru, rezultatele rămân pozitive, cu un profit mai mare cu 13,8% și venituri în urcare cu 23,3%.

BYD și-a stabilit pentru 2025 o țintă de 5,5 milioane de automobile vândute la nivel global. În primele șapte luni, compania a reușit să livreze doar 2,49 milioane de unități, echivalentul a 45% din plan. Analiștii Third Bridge estimează că obiectivul va fi dificil de atins, iar Nomura indică un volum final între 5 și 5,2 milioane de vehicule.

În China, BYD a înregistrat în iulie a treia lună consecutivă de scădere a vânzărilor și prima reducere a producției din ultimele 17 luni. Compania a redus ritmul fabricilor și a amânat extinderile planificate ale capacităților de producție.

La 30 iunie, deficitul de capital de lucru urcase la 122,7 miliarde yuani, de la 95,8 miliarde la final de martie. În același interval, gradul de îndatorare a crescut de la 70,7% la 71,1%, accentuând vulnerabilitatea financiară. Pentru a stabiliza piața, Beijingul a impus reguli mai stricte de disciplină financiară. În iunie, BYD și alți mari producători au semnat un angajament de a achita facturile către furnizori în cel mult 60 de zile.

Pe piața europeană, BYD a raportat 13.503 înmatriculări noi, o creștere de 225% față de anul precedent. Extinderea rețelei de showroom-uri și politica de prețuri mai accesibile au alimentat această evoluție spectaculoasă, în ciuda problemelor de pe piața internă.

Ascensiunea industriei auto chineze a modificat radical raportul de forțe la nivel global. Dacă în urmă cu un deceniu BYD era privit cu scepticism, astăzi compania a depășit Tesla la venituri și conduce ofensiva mondială pe segmentul vehiculelor electrice.

În 2023, China a devenit cel mai mare exportator auto din lume, depășind Japonia. Piața internă a atins 31,4 milioane de unități vândute, dintre care 41% au fost vehicule electrice. Acest boom a fost susținut de politici guvernamentale favorabile, costuri mai mici ale muncii și investiții masive în infrastructura de baterii.

Subvențiile de peste 230 miliarde de dolari au permis companiilor chineze să exporte masiv spre Europa și alte regiuni, stârnind reacții de protecționism din partea SUA și UE. Washingtonul și Bruxelles-ul au impus taxe suplimentare pentru a limita penetrarea producătorilor chinezi pe piețele locale.

Proiecțiile arată însă că până în 2030 China ar putea produce anual 36 de milioane de automobile, dintre care 9 milioane destinate exportului, adică 40% din producția globală.