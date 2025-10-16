Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a explicat că sesizarea Curții Constituționale cu privire la noua lege a pensiilor private este, în opinia sa, un demers firesc și justificat din punct de vedere juridic.

Toader, care a deținut și funcția de ministru al Justiției, a subliniat că pensia reprezintă un drept câștigat, rezultat al contribuțiilor deja efectuate, și că statul român, după ce a garantat inițial posibilitatea retragerii banilor din fondurile de pensii private, impune acum condiții restrictive asupra acestui drept.

Tudorel Toader a arătat că există similitudini între legea privind pensiile magistraților și cea care reglementează pensiile private, explicând că în ambele cazuri este vorba despre drepturi dobândite prin contribuție, iar statul intervine prin măsuri care pot fi considerate limitative.

Fostul judecător a precizat că, în timp ce pensiile magistraților provin parțial de la bugetul de stat, cele din Pilonul II sunt constituite exclusiv din contribuțiile cetățenilor.

În această situație, Guvernul ar lua practic bani din fondurile contribuabililor, iar acum dreptul de a dispune de aceștia este condiționat, afirmă Toader.

Tudorel Toader a menționat că i se pare normală sesizarea Curții Constituționale, subliniind că aceasta este strâns legată de sesizarea aflată deja în analiză la CCR privind pensiile speciale ale magistraților, pentru care este așteptată o decizie pe 21 octombrie.

„Pensia este un drept. Pensia este un drept câștigat pentru contribuțiile trecute, spre deosebire de salariu care este pe viitor pentru atribuțiile ce se vor desfășura. Și aici apare similitudinea. Dacă la Curte este problema pensiilor magistraților care sunt de la bugetul de stat, parte pe contributivitate, parte cu susținerea statului, aici la pensiile acestea private efectiv Guvernul ia din fondul contribuabililor, fiecare a pus acolo, i s-a garantat că poate să retragă, acum condiționează”, a explicat Tudorel Toader la Antena 3.

În opinia sa, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar fi ajuns probabil la o decizie similară de sesizare, chiar dacă Guvernul Bolojan nu ar fi propus reforma pensiilor speciale.

„Cred că da, pentru că până la urmă ÎCCJ asigură înfăptuirea justiției, iar justiția e pentru cetățeni, pentru români în general”, a adăugat Tudorel Toader.

Joi, 16 octombrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis oficial să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la legea care reglementează plata pensiilor private. Instanța supremă a argumentat că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanților, iar administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, în timp ce statul exercită doar o supraveghere publică, fără a putea dispune de aceste active.

Judecătorii ÎCCJ au mai arătat că limitarea valorii pensiei lunare aferente retragerii programate la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, precum și impunerea ca valoarea pensiei viagere să fie determinată exclusiv de furnizorul de servicii, constituie o ingerință nejustificată în dreptul de proprietate și în libertatea contractuală.

Potrivit ÎCCJ, aceste prevederi produc un dezechilibru semnificativ între interesele statului și cele ale participanților, fiind de natură să contravină Constituției.

Instanța supremă nu este de acord nici cu prevederea conform căreia plata pensiilor nu va fi efectuată direct de către fondurile de pensii, considerând că această soluție încalcă principiile care au stat la baza funcționării sistemului privat (vezi aici mai mult).

În paralel, Partidul AUR a anunțat tot joi că va depune propria sesizare la Curtea Constituțională împotriva aceleiași legi, acuzând Guvernul Bolojan că ar „fura pensiile românilor” din Pilonul II și III.

Legea adoptată miercuri de Parlament prevede că beneficiarii pot retrage, la cerere, 30% din suma acumulată, restul banilor urmând să fie eșalonați pe o perioadă de opt ani. Persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice vor avea însă dreptul de a primi întreaga sumă din Pilonul II într-o singură tranșă.