Persoanele diagnosticate cu cancer vor putea solicita retragerea integrală a sumei acumulate în fondurile private de pensii (Pilonul II), potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, care a avut rol de for decizional. Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri.

La vot, partidul POT s-a abținut, iar reprezentanții AUR s-au exprimat împotriva proiectului. Deputata AUR, Ramona-Ioana Bruynseels, a criticat propunerea, susținând că beneficiarii reali sunt administratorii privați ai fondurilor de pensii și că stabilitatea Pilonului II este „doar aparentă”, întrucât „investiţia în titluri de stat poate să dea rateuri, pe modelul Greciei”.

„Structura actuală protejează statul, nu protejează oamenii, cei care au cotizat. Chiar aici s-a ajuns, să vă lăcomiţi la banii oamenilor şi aceştia să nu îşi poată retrage banii când vor ei”, a mai spus deputatul AUR.

Proiectul de lege reglementează funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor de pensii private și al fondurilor de plată aferente acestora. Totodată, stabilește condițiile de autorizare a instituțiilor care se ocupă de depozitarea și custodia activelor, precum și regulile privind avizarea auditorilor și a agenților de marketing.

Potrivit articolului 55, un membru al unui fond privat poate solicita o singură dată plata anticipată a maximum 30% din suma acumulată, sub formă de plată unică, înainte de începerea plății pensiei lunare.

În cazul persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice, în baza Legii nr. 293/2022 privind prevenirea și combaterea cancerului, se permite retragerea integrală a sumei acumulate, adică 100% din valoarea activului personal, „sub formă de plată unică”.

Această opțiune va fi menționată în contractul de plată semnat cu furnizorul de pensii.

Pentru ceilalți participanți, dreptul de a solicita maximum 30% din fond se aplică pentru fiecare cont individual de pensii deținut.

Plata pensiei private se va efectua lunar, din activele fondului de plată, către beneficiar sau reprezentantul legal, prin servicii poștale ori bancare, în conformitate cu prevederile contractuale. Cheltuielile aferente plății pensiei vor fi suportate de beneficiar.

Furnizorul de pensii are obligația de a calcula, reține și vira impozitele aferente, conform Codului Fiscal, din sumele lunare datorate beneficiarilor.

Dacă beneficiarul își schimbă domiciliul în străinătate, pensia privată rămâne valabilă și poate fi plătită în țara respectivă, fie în moneda locală, fie în altă monedă convenită între părți. Costurile de transfer internațional, inclusiv comisioanele bancare și de schimb valutar, vor fi suportate de beneficiar.

Proiectul stabilește, de asemenea, regulile privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, criteriile de autorizare ale entităților implicate și principiile prudențiale care trebuie respectate. Astfel, plata pensiilor se va realiza prin intermediul unor fonduri speciale, denumite „fonduri de plată a pensiilor private”.

Aceste fonduri vor fi administrate de societăți specializate, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Legea stabilește, de asemenea, suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private și pentru transferul activului personal către fondul de plată.

Conform noilor prevederi, vor exista două tipuri de fonduri:

-fonduri de retragere programată, bazate pe conturi individuale, care vor asigura plăți pentru o perioadă limitată de timp;

-fonduri de pensii viagere, care vor garanta pensii pe întreaga durată a vieții beneficiarului sau a supraviețuitorului acestuia.