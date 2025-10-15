Claudiu Năsui susține că salariul minim ar fi mai bine să rămână neschimbat, argumentând că în prezent acesta funcționează mai degrabă ca un instrument fiscal, permițând statului să colecteze mai multe taxe din veniturile angajaților.

Deputatul USR a subliniat că România se află în fruntea unui clasament european considerat rușinos, privind nivelul ridicat al impozitelor aplicate salariilor mici, în special salariului minim, și că, din această cauză, guvernul utilizează salariul minim pentru a-și spori veniturile.

„România este lideră în Europa într-un clasament foarte rușinos, al celor mai mari taxe pe salariile mici, mai ales pe salariul minim. Nimeni în Europa nu taxează salariul minim cât taxează România. Tocmai de aceea, Guvernul folosește acest salariu minim pentru a-și crește veniturile”.

Fostul ministru al Economiei a explicat că în România s-a răspândit fenomenul muncii „la gri”, o practică cunoscută de autorități precum ANAF și ITM, prin care angajații primesc o parte din salariu oficial și restul în mod ilegal. El a subliniat că acest concept nu există în țări ca Franța, unde taxele pe salariile mici sunt mai mici și nu există motivația financiară pentru astfel de practici. Totodată, a atras atenția că majorarea salariului minim, care ar crește și taxele aferente, nu ar sprijini angajații, ci ar avantaja în principal bugetul de stat.

„S-a creat în societate un fenomen cunoscut și de ANAF și de ITM și de toată lumea, acea faimoasă muncă la gri. Dacă întrebați un francez despre munca la gri, nu știe ce-i aia, știe ce-i munca la negru, știe ce-i munca la alb, dar munca la gri nu știe ce e, pentru că taxele în Franța pe salariile mici nu sunt atât de mari, nu rentează să angajezi pe cineva la gri, adică să-l plătești oficial cu salariul minim și restul să i-l dai ilegal în plic, deci trebuie spus, e ilegal, dar e o practică. De ce se întâmplă practic aceasta? Pentru că sunt taxele acestea sunt foarte mari. Deci creșterea aceasta a salariului minim care va face și mai mari taxele nu o să ajute România, dar va ajuta bugetul de stat”.

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat marți că partidul său susține creșterea salariului minim și că, pentru anul 2026, decizia nu este dacă va fi majorat, ci doar în ce măsură va fi ajustat.