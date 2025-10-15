Conform datelor publicate în luna septembrie, aproximativ patru din zece dispozitive care rulează Windows utilizează încă versiunea 10, deși Windows 11 a fost lansat în urmă cu patru ani. Începând din 14 octombrie 2025, Microsoft nu va mai furniza actualizări de securitate, patch-uri software sau asistență pentru această versiune.

Dispozitivele care folosesc Windows 10 nu se vor opri din funcționare imediat. Ele vor continua să ruleze aplicațiile existente, însă fără protecții împotriva noilor vulnerabilități descoperite ulterior.

În lipsa actualizărilor de securitate, sistemele devin expuse atacurilor informatice, programelor de tip ransomware și tentativelor de furt de date. În plus, pe termen mediu, unele programe și jocuri dezvoltate de terți ar putea înceta să mai funcționeze, deoarece companiile tind să oprească suportul pentru sistemele care nu mai sunt actualizate oficial.

Microsoft avertizează că utilizatorii care rămân pe Windows 10 vor observa în timp că aplicațiile și driverele nu se mai sincronizează cu noile standarde. Unele funcții din ecosistemul Microsoft 365, de exemplu, vor fi retrase pentru această versiune a sistemului de operare.

Compania americană recomandă utilizatorilor să facă trecerea la Windows 11, care este oferit gratuit pentru calculatoarele compatibile. Microsoft pune la dispoziție un instrument de verificare prin care utilizatorii pot afla dacă sistemul lor poate fi actualizat.

În cazul în care dispozitivul îndeplinește cerințele minime, actualizarea se poate face direct din setările sistemului, după realizarea unei copii de siguranță a datelor.

Pentru cei ale căror calculatoare nu sunt compatibile cu Windows 11, Microsoft sugerează achiziționarea unui dispozitiv nou care vine cu sistemul preinstalat.

Cerințele minime nu sunt foarte ridicate — 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, procesor de 1 GHz și ecran HD —, însă unele componente mai vechi pot totuși împiedica instalarea versiunii actuale.

„Credem că una dintre cele mai importante piese de tehnologie pe care oamenii vor căuta să le reîmprospăteze în 2025 nu va fi frigiderul, televizorul sau telefonul mobil. Va fi PC-ul lor cu Windows 10 și vor merge mai departe cu Windows 11”, declara în aprilie Yusuf Mehdi, vicepreședinte executiv și director de marketing pentru consumatori la Microsoft.

Pentru utilizatorii ale căror dispozitive nu pot fi actualizate, Microsoft a introdus un program de actualizări de securitate extinse (ESU), disponibil pentru o perioadă suplimentară de un an. Acesta oferă patch-uri critice de securitate, însă contra cost. Programul este gândit în special pentru instituții și companii care nu pot migra imediat la Windows 11.

Mai norocoși sunt locuitorii din țările parte a Spațiului Economic European. Aceștia vor beneficia de ESU fără niciun cost adițional, grație legislației europene mult mai restrictive față de companiile de tehnologie.

În afara ecosistemului Microsoft, utilizatorii pot opta pentru instalarea altor sisteme de operare gratuite. O soluție este ChromeOS Flex, o variantă a sistemului Google ChromeOS care poate fi instalată pe calculatoare mai vechi. Aceasta oferă o interfață simplificată și funcționalități de bază, însă nu permite rularea aplicațiilor native de Windows.

O altă alternativă este Linux, un sistem gratuit și flexibil, cunoscut pentru stabilitatea sa pe dispozitive mai vechi. Distribuții precum Linux Mint sunt concepute special pentru utilizatorii obișnuiți, oferind o tranziție ușoară și ghiduri pas cu pas pentru instalare.

Instalarea unui astfel de sistem presupune copierea imaginii pe o memorie USB și pornirea calculatorului de pe aceasta, operațiune care șterge toate datele existente. Prin urmare, realizarea unei copii de siguranță este obligatorie înainte de orice modificare.

Odată cu sfârșitul suportului, și aplicațiile Microsoft 365 vor fi afectate.

„Aplicațiile Microsoft 365 nu vor mai fi suportate după 14 octombrie 2025 pe dispozitivele cu Windows 10. Pentru a utiliza aplicațiile Microsoft 365 pe dispozitivul dumneavoastră, va trebui să faceți upgrade la Windows 11”, a anunțat compania într-o postare pe blogul oficial.

Această decizie vizează atât utilizatorii individuali, cât și întreprinderile care folosesc suita Microsoft pentru activități zilnice. Lipsa actualizărilor ar putea duce, în timp, la probleme de compatibilitate și la riscuri suplimentare privind securitatea datelor.