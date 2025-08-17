Top 10 cele mai mari companii din lume. Aceste companii stabilesc tendințe, stimulează inovația și fixează cursul pentru companiile mai mici din fiecare sector, de la tehnologie până la sănătate și finanțe.

Capitalizarea bursieră este valoarea totală a acțiunilor restante ale unei companii. Deși aceasta nu este singura modalitate de a măsura succesul unei companii, este un indicator puternic – și complet – al dimensiunii și potențialului unei companii de a continua să crească, conform Howstuffworks.

Aceste companii nu sunt doar într-un singur sector. Există o reprezentare destul de uniformă a unor domenii diferite. Pe această listă există companii de înaltă tehnologie din Seattle și Silicon Valley, dar și câțiva titani din domeniul sănătății, energiei și finanțelor.

Capitalizarea de piață este o metrică dinamică, în schimbare rapidă. Evaluarea acțiunilor unei companii poate crește sau se poate scădea cu milioane sau chiar miliarde de dolari pe lună, pe săptămână sau uneori chiar pe zi. Alți indicatori ai dimensiunii companiei (numărul de angajați, vânzările totale și alte măsurători pentru profituri și venituri) se transformă destul de mult.

Cele mai mari 10 companii din lume își pot schimba locul în clasament, una față de cealaltă, dar toate rămân aproape de vârful lanțului trofic general, notează Howstuffworks.

În prezent, Apple este cea mai mare companie la nivel global, cu o capitalizare de piață care depășește 3 trilioane de dolari.

Apple este un brand sinonim cu inovația tehnologică, software ușor de utilizat și hardware elegant. În plus, compania este, o forță în branding. Ultimele decenii au fost marcate de o bătălie între Apple și Microsoft în ceea ce privește cota de piață pentru computerele personale.

Compania oferă o gamă diversă de produse, inclusiv iPhone-uri, Mac-uri și iPad-uri. A făcut progrese semnificative în divertisment cu servicii precum Apple TV+ și Apple Music. Abordarea inovatoare a Apple și capacitatea sa de a anticipa nevoile consumatorilor i-au consolidat poziția de forță tehnologică.

Microsoft se află pe urmele rivalului său, cu o capitalizare de piață la „doar” câteva sute de miliarde de dolari distanță de primul loc. Cu toate acestea, a fost compania numărul 1 în lume înainte și este foarte posibil să ocupe din nou această poziție.

Pe lângă cele mai faimoase produse și software-uri ale sale – precum Windows, Office și Azure – Microsoft face acum investiții substanțiale în cloud computing și inteligență artificială (IA). În calitate de pionier în transformarea digitală, Microsoft continuă să remodeleze modul în care companiile operează și inovează la nivel mondial.

Acest titan al cipurilor tehnologice a urcat rapid pe scara pieței bursiere. Specializată în unități de procesare grafică (GPU) și calcul de înaltă performanță, Nvidia este un jucător-cheie în industria tehnologică.

Datorită inovației rapide in sectorul inteligenței artificiale, Nvidia și-a văzut valoarea crescând. GPU-urile sale sunt esențiale pentru aplicațiile de inteligență artificială și învățare automată. Concentrarea companiei pe tehnologia de ultimă generație și pe piețele în expansiune o poziționează drept o componentă vitală a ecosistemului digital.

Alphabet, compania-mamă a Google, a parcurs un drum lung în ultimii 30 de ani. Google a trecut de la un motor de căutare simplu, dar supraalimentat, la o companie de software care face fiecare aspect al vieții mai plăcut de trăit.

Datorită Google, putem comunica în lumea online și putem naviga în lumea reală mai bine ca niciodată. Portofoliul divers și investițiile strategice ale Alphabet o mențin în avangarda tehnologiei și inovației, dar Google este bijuteria cea mai valoroasă.

Nu e deloc o surpriză că Amazon este dintre cele mai mari companii din lume. La data publicării, capitalizarea sa de piață era de ”doar” 2 trilioane de dolari. Amazon este cel mai mare retailer online din lume.

Compania oferă o gamă largă de produse și servicii, inclusiv Amazon Prime și Amazon Web Services (AWS). Expansiunea Amazon în lumea divertismentului și a livrării de alimente – împreună cu achiziția Whole Foods Market – a sporit și mai mult valoarea pentru investitori.

De acum, se extinde și în domeniul sănătății și în alte sectoare. Fosta librărie online poate fi cea mai adaptabilă companie din lume.

Saudi Aramco este cea mai importantă companie energetică și chimică din Orientul Mijlociu. Fiind cel mai mare producător de petrol din lume, Aramco are rezerve vaste și o influență substanțială în sectorul energetic.

Pe fondul schimbărilor climatice, compania și-a diversificat portofoliul pentru a-și reduce dependența de petrol, explorând surse alternative de energie și investind în tehnologii durabile.

Compania de social media cunoscută pentru Facebook și Instagram s-a extins recent și în realitatea virtuală și comerțul electronic. Publicitatea este principalul motor al veniturilor.

Angajamentul față de marketingul digital inovator și facilitarea comunicării online despre viața noastră de zi cu zi o mențin confortabil în topul celor mai mari 10 companii.

Condusă de investitorul de succes Warren Buffet, Berkshire Hathaway este un conglomerat care câștigă bani deținând acțiuni semnificative în alte companii. GEICO, Kraft Heinz, Coca-Cola și chiar Apple.

Achizițiile și investițiile strategice reflectă capacitatea lor de a naviga în fluctuațiile economice și de a menține o creștere robustă.

La momentul publicării, piața evaluează Berkshire Hathaway la peste 900 de miliarde de dolari.

Taiwan Semiconductor Manufacturing este cel mai mare producător de cipuri contractuale din lume. TSMC colaborează cu companii tehnologice de top precum Apple și Nvidia, furnizând componente esențiale pentru o gamă largă de dispozitive electronice.

Expertiza companiei în producția de semiconductori facilitează creșterea IA și răspândirea computerului general pe tot globul.

Compania farmaceutică Eli Lilly se mândrește cu un portofoliu puternic de produse, de la medicamente pentru diabet până la antidepresive.

Angajamentul companiei față de cercetare și dezvoltare a dus la o creștere semnificativă în ultimii ani. Concentrarea asupra inovației și rezultatelor pacientului îi generează succesul în industria competitivă a asistenței medicale.