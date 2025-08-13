Executivul condus de Ilie Bolojan a aprobat o Hotărâre de Guvern prin care diminuează stimulentele acordate personalului care lucrează direct cu fonduri europene.

Noile reguli prevăd că, începând cu acest an, sporul salarial va fi de 40% din salariul de bază pentru angajații care au obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală, respectiv 20% pentru cei notați cu „bine”.

Până acum, aceleași performanțe erau răsplătite cu 50%, respectiv 25%.

Cei evaluați cu „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor beneficia de niciun fel de majorare, regulă care rămâne neschimbată față de sistemul anterior.

Reducerea bonusurilor face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru eficientizarea aparatului bugetar, prin care Guvernul urmărește scăderea cheltuielilor salariale fără a afecta esențial structura instituțiilor publice.

„În cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială”, se arată în documentul citat.

Sporul pentru gestionarea fondurilor europene a fost introdus în 2018, ca măsură de atragere și păstrare a specialiștilor în domeniu.

Legea justifică aceste stimulente prin necesitatea de a menține stabilitatea echipelor, de a motiva personalul și de a asigura o implementare eficientă a programelor europene.

Beneficiarii acestui spor sunt considerați printre cei mai bine plătiți angajați din sistemul bugetar, datorită responsabilităților ridicate și cerințelor de calificare impuse.

Prin actuala modificare, guvernul transmite că intenționează să păstreze principiul recompensării performanței, dar într-un cadru financiar mai strict, adaptat obiectivelor de reducere a deficitului bugetar.

Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor aflate în subordinea Executivului să își reevalueze structura de personal și cheltuielile de funcționare, urmând ca până la 22 august 2025 să transmită propuneri concrete de eficientizare.

Bolojan a subliniat că păstrarea angajaților se va face strict în funcție de rezultatele muncii și de gradul de responsabilitate demonstrat.

Printre măsurile vizate se află și o analiză riguroasă a schemelor de salarizare, în special pentru identificarea și eliminarea sporurilor acordate fără fundament real. Premierul a atras atenția că aceste beneficii suplimentare, oferite nejustificat în unele instituții, nu își vor mai găsi locul în noul cadru de funcționare.

Executivul pregătește, în paralel, introducerea unor soluții digitale integrate, menite să reducă timpul de lucru și să elimine barierele dintre servicii. Bolojan a avertizat că digitalizarea fragmentată, realizată de fiecare instituție separat, generează izolare și costuri suplimentare.

La discuțiile de la Palatul Victoria au fost prezenți vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, confirmând susținerea politică de la vârful Executivului pentru implementarea rapidă a acestor schimbări.