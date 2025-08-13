Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria, că toate instituțiile subordonate Guvernului trebuie să își reducă cheltuielile și să optimizeze structura de personal.

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul.

Acesta a fixat termenul de 22 august 2025 pentru transmiterea propunerilor privind reorganizarea și creșterea eficienței. Ulterior, până la finalul lunii, Executivul intenționează să adopte un pachet legislativ ce va reglementa restructurarea acestor structuri administrative.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan, accentuând importanța criteriilor obiective în evaluarea personalului.

Șeful Guvernului a solicitat coordonatorilor instituțiilor să verifice schema de salarizare, cu accent pe identificarea sporurilor nejustificate.

Unele instituții acordă beneficii suplimentare fără fundament real, iar această practică va fi eliminată. În paralel, premierul a cerut implementarea soluțiilor de digitalizare pentru creșterea eficienței, avertizând că abordările individuale duc la izolare între servicii și costuri mai ridicate.

La discuții au participat vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, semn că procesul de reformă este susținut de întreaga conducere a Executivului.

Ministerul Dezvoltării a publicat spre consultare publică măsurile incluse în „pachetul 2” de reformă administrativă. Acestea vizează eliminarea a peste 6.000 de posturi din cabinetele demnitarilor și din aparatul administrativ central și local, introducerea unor noi criterii de evaluare a performanței și reguli stricte pentru ocuparea funcțiilor publice.

Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a structurii statului, prin reducerea birocrației și eliminarea paralelismelor administrative.

Potrivit Secretariatului General al Guvernului (SGG), aproape 40 de entități administrative se află în subordinea directă a Executivului. Acestea includ agenții, institute, administrații, comisii, oficii și departamente. Analizele interne au evidențiat că, în anumite domenii, mai multe instituții desfășoară activități similare sau chiar identice.

Unele agenții sunt în subordinea Guvernului, altele în coordonarea ministerelor, iar câteva se află sub controlul Parlamentului. Această fragmentare a determinat SGG să afirme că „acest aspect face obiectul analizei Guvernului” în vederea comasării structurilor.

Legea 296/2023 prevede ca până la 30 iunie 2024 să fie comasate cel puțin 20% dintre agențiile aflate sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Acest termen nu a fost respectat. Documentul legislativ include structuri precum institute, autorități, comisii de specialitate sau departamente distincte, toate având obligația de a fuziona pentru reducerea costurilor administrative.

Cazurile de suprapunere sunt evidente în sectorul energetic. Pe lângă ANRE, aflată sub control parlamentar, Guvernul coordonează încă două autorități: ANRMPSG și ACROPO.

În domeniul energiei nucleare, situația este similară, cu patru instituții distincte: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (la Guvern) și, în subordinea Ministerului Energiei, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară și Centrul Național de Management al Apei Grele.

Datele Ministerului Finanțelor indică existența a 13.949 de instituții publice, dintre care 2.573 fac parte din administrația publică centrală.

În această categorie intră agenții, autorități, institute, administrații, centre, regii, oficii, comisii și departamente coordonate la nivel central.