UPDATE

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă proiectul Ministerului Dezvoltării privind eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală și să deschidă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor.

„Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august şi care a adus creşteri de TVA, împovărând suplimentar populaţia”, transmite FNSA.

Sindicaliştii avertizează că reducerea personalului va afecta serviciile publice esenţiale, de la emiterea documentelor și gestionarea ajutoarelor sociale, până la colectarea taxelor și întreținerea infrastructurii. Totodată, în comunicat, federaţia întreabă:

„De sinecurile din statul român când vă ocupaţi, domnule premier Ilie Bolojan?!”. FNSA susține că măsura ar adânci criza resursei umane și ar crește presiunea asupra angajaţilor rămaşi, ducând la scăderea calităţii serviciilor.

Știrea Inițială

Concedierile anunțate în administrația locală au determinat convocarea unei ședințe de urgență. Premierul Ilie Bolojan se va întâlni miercuri, la ora 11.00, cu șefii instituțiilor vizate de aceste reduceri de personal.

Între timp, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație avertizează că măsura „va arunca România în blocaj administrativ”, deoarece structura actuală este deja insuficientă pentru nevoile sistemului.

În documentele publicate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se propune desființarea a 40.000 de posturi din administrația publică locală. Măsura este justificată oficial prin nevoia de eficientizare, însă sindicatele consideră că ar fi o lovitură gravă pentru funcționarea statului.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație și-a exprimat „indignarea profundă” față de proiectul legislativ.

Potrivit datelor prezentate de organizație, 34.000 de posturi ar urma să fie eliminate din administrația locală, la care s-ar adăuga alte 6.000 de funcții de demnitari și consilieri. Sindicaliștii au calculat că aceste reduceri reprezintă 20% din totalul angajaților din domeniu.

„FNSA atrage atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri. Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului. FNSA consideră că acest proiect nu înseamnă eficiență, ci blocaj administrativ”, a transmis federația sindicală.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că pachetul de reforme include reduceri masive în administrația locală. Într-o declarație la Antena 3 CNN, el a precizat că impactul financiar anual al măsurilor este de 2,2 miliarde de lei. Reducerile nu vizează doar personalul din primării, ci și aparatele administrative ale demnitarilor.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniştrilor, a secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar a acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat Cseke Attila.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre acest plan într-un interviu acordat duminică seara. El a explicat că reforma include atât administrația locală, cât și sectorul sanitar, scopul fiind optimizarea cheltuielilor și creșterea calității serviciilor.

„Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și, în același timp, să avem servicii mai bune, să întărim capacitatea administrației și acest pachet pe administrație răspunde acestei probleme. Pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal. (…) Nu sunt mii de oameni, sunt poate sute de oameni la nivelul unei primării mari, la nivelul unei primării mici sunt zeci de oameni. Și atunci reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc”, a precizat premierul.

FNSA enumeră riscurile majore ale măsurii: adâncirea crizei de resursă umană într-un sistem deja subdimensionat, creșterea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor și presiune suplimentară asupra angajaților rămași, cu efect direct asupra calității serviciilor.

„Nu putem vorbi despre o administrație eficientă când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunități. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ține cont de realitățile din teren, iar lucrătorii români din administrația locală devin victime ale politicilor fiscale eșuate!”, a declarat Bogdan Șchiop, președintele FNSA.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerile de personal sunt necesare pentru a elimina surplusul și a crește eficiența.

„În multe instituții avem personal supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală. Reduceri de personal sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”, a spus șeful Executivului, subliniind că primarii și președinții de consilii județene vor fi responsabili de corectitudinea procesului. „Oamenii raționali știu că trebuie să ții oamenii buni, ca altfel nu îți poți face treaba și ajungi să răspunzi că instituția ta nu poate livra servicii pentru cetățeni așa cum trebuie”, a mai spus Bolojan.

FNSA cere retragerea proiectului și dialog

Federația solicită Guvernului să retragă urgent proiectul și să deschidă negocieri reale cu sindicatele din administrație pentru a identifica soluții echilibrate care să nu afecteze grav funcționarea comunităților.

Într-o notă ironică, comunicatul se încheie cu o întrebare adresată premierului: „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?!”.