Guvernul condus de Ilie Bolojan a relansat procesul de recrutare pentru un expert independent care va asista comisiile responsabile de selecția conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Instituția are rolul de a superviza activitatea companiilor aflate în proprietatea statului și de a evalua performanța acestora.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat luni publicarea procedurii de achiziție pentru aceste servicii, după ce prima încercare s-a încheiat fără succes. În paralel, SGG a demarat și procesul de ocupare a funcțiilor-cheie din AMEPIP: un post de președinte și două posturi de vicepreședinte, fiecare cu mandat de patru ani, potrivit informațiilor transmise de Mediafax.

Rolul expertului independent este stabilit de lege: acesta trebuie să sprijine Comisia de selecție și Comisia de soluționare a contestațiilor în procesul de recrutare, asigurând respectarea criteriilor și standardelor de profesionalism.

„În perioada 25 iulie – 8 august s-a desfășurat procedura de achiziție pentru selectarea expertului independent care va sprijini activitatea celor două Comisii. În perioada menționată a fost depusă o singură ofertă care nu a îndeplinit condițiile prevăzute în caietul de sarcini și aceasta a fost considerată neconformă. Astfel, la data de 11.08.2025, s-a decis reluarea procedurii de achiziție pentru serviciile expertului independent care va sprijini Comisia de selecție”, transmite Secretariatul General al Guvernului.

Documentația aferentă noii achiziții a fost încărcată în platforma SEAP, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 august.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a lansat oficial procedura de selecție pentru ocuparea funcției de Director General Provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni. Postul va fi ocupat temporar până la finalizarea procesului de recrutare pentru funcția permanentă.

„Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, a transmis instituția, luni, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Conform anunțului oficial, mandatul provizoriu va înceta automat în ziua numirii directorului general permanent, după finalizarea selecției conform cadrului legislativ aplicabil – OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023.

„Procedura se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, au subliniat reprezentanţii Romsilva.

Candidații interesați pot depune dosarele până la 18 august, ora 16:30, pe site-ul instituției aici. Condițiile obligatorii includ studii superioare, calificarea de inginer silvic cu o gradație specifică și minimum șapte ani de experiență în management.