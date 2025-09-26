Tot în paginile revistei găsești detalii despre jurământul directorului Mossad – promisiunea fermă că Iranul nu va obține niciodată armă nucleară. O declarație ce deschide discuții despre confruntările din umbră, strategiile de securitate și echilibrul fragil din Orientul Mijlociu.

În plus, descoperi legăturile surprinzătoare dintre șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, și Nicolae Ceaușescu. Cum au reușit două regimuri aparent opuse – o monarhie autoritară și o republică socialistă – să dezvolte o relație strânsă și să coopereze pe plan internațional?

Ediția cu nr. 91 a revistei Evenimentul Istoric este disponibilă, începând de astăzi, la chioșcurile de presă și online pe www.edituradecarte.ro. Un număr pe care trebuie neapărat să-l citiți.

Președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop: „Rusia ne-a luat ceea ce era al nostru și ne-a dat doar nenorociri!”

Revista lunară Evenimentul Istoric aduce în prim-plan o analiză lucidă asupra relațiilor româno-ruse, de la anexări de teritorii la presiuni politice și culturale. Cum s-au repetat aceste momente de-a lungul secolelor și ce lecții rămân actuale și astăzi?

Ce a însemnat, de fapt, vecinătatea cu Rusia pentru România? Într-un interviu tranșant, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, arată cum, de-a lungul istoriei, Rusia „ne-a luat ceea ce era al nostru și ne-a dat doar nenorociri”.

Află întreaga analiză în Evenimentul Istoric nr. 91, disponibil acum la toate punctele de vânzare a presei și online, pe www.edituradecarte.ro, cu livrare gratuită.

Jurământul directorului Mossad: Iran nu va avea niciodată arma nucleară!

Cât de aproape este Iranul de a deveni o putere nucleară și ce ar însemna acest lucru pentru stabilitatea globală? Într-o declarație cu greutate istorică, directorul Mossad a jurat că „Iran nu va avea niciodată arma nucleară!”, promițând că Israelul va acționa cu orice preț pentru a preveni acest scenariu.

În noul număr al revistei Evenimentul Istoric descoperi detaliile spectaculoase ale acestei confruntări nevăzute: de la operațiuni secrete și sabotaje îndrăznețe până la alianțe internaționale care se formează în umbră. Care sunt metodele prin care Mossad-ul încearcă să țină în frâu ambițiile nucleare ale Teheranului? Cine sprijină Iranul în această cursă și cât de real este pericolul unui conflict deschis?

Toate răspunsurile, mărturii rare și analize de culise le găsești în Evenimentul Istoric nr. 91, disponibil acum la chioșcuri și online pe www.edituradecarte.ro, cu livrare gratuită.

Legăturile strânse dintre o monarhie autoritară și o republică socialistă: Mohammad Reza Pahlavi și Nicolae Ceaușescu

Noul număr al revistei Evenimentul Istoric dezvăluie detalii inedite despre această prietenie diplomatică, felul în care România s-a apropiat de Iran și impactul pe care l-au avut aceste legături asupra regiunii. Cum s-au întâlnit două regimuri atât de diferite pe scena internațională și ce s-a ales de aceste relații după căderea lor?

Ce putea avea în comun un șah autoritar din Orient și un lider comunist din Estul Europei? Relația dintre Mohammad Reza Pahlavi și Nicolae Ceaușescu ascunde alianțe surprinzătoare, vizite oficiale fastuoase și interese politice și economice greu de imaginat astăzi.

Află întreaga poveste despre prietenia celor doi lideri în Evenimentul Istoric nr. 91, disponibil acum la toate punctele de vânzare a presei și online, pe www.edituradecarte.ro, cu livrare gratuită.

Canal YouTube Evenimentul Istoric

Pentru toți cititorii interesați și pasionați de istorie, Evenimentul Istoric a lansat și canalul de youtube cu același numele pe care îl găsiți aici, canal pe care puteți urmări materiale video la fel de interesante ca cele prezentate în paginile revistei.

Ofertă edituradecarte.ro! LIVRARE GRATUITĂ pentru orice comandă care conține revista EVENIMENTUL ISTORIC sau CAPITAL!

Revistele Capital și Evenimentul Istoric pot fi comandate online pe edituradecarte.ro fără costuri de transport. Pentru orice comandă plasată pe site-ul editurii, care conține cel puțin una dintre cele două reviste, cumpărătorul va avea posibilitatea de selecție ca metodă de livrare ”transport gratuit”.

Oferta este valabilă și în cazul comenzilor pentru alte publicații, cărți și reviste, aflate în oferta Editurii de Carte, cu condiția ca în comanda respectivă să fie inclusă cel puțin una dintre revistele Capital sau Evenimentul Istoric, în limita stocului disponibil.