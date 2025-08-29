Revista dezvăluie și istoria spectaculoasă a pantofului cu care Nikita Hrușciov a bătut în masa ONU – un gest devenit simbol al Războiului Rece – dar și strategia genială a lui Ștefan cel Mare, care prin fortificațiile ridicate pe linia Nistrului a transformat Moldova într-un bastion al Europei de Est, cetăți ce au rezistat timp de secole.

Ediția cu nr. 90 a revistei Evenimentul Istoric este disponibilă, începând de astăzi, la chioșcurile de presă și online pe www.edituradecarte.ro. Un număr pe care trebuie neapărat să-l citiți.

Ion Iliescu a mărturisit! A făcut parte din complotul împotriva lui Ceaușescu

Ce s-a ascuns în culisele ultimilor ani ai regimului comunist? Cum a reușit Ion Iliescu să joace un rol-cheie în pregătirea prăbușirii lui Nicolae Ceaușescu și ce legături surprinzătoare a avut cu „grupul complotiștilor”? Noul număr al revistei Evenimentul Istoric dezvăluie mărturii șocante și documente rare care schimbă imaginea despre tranziția de la dictatură la democrație.

De la întâlniri conspirative la negocieri tăcute în spatele scenei, revista ridică vălul de pe o poveste care a rămas, până acum, în umbră. Cine l-a susținut pe Iliescu? Cum a fost convins să iasă la lumină în decembrie 1989? Și, mai ales, cât de pregătită era căderea regimului?

Descoperă dosarul care rescrie ceea ce credeai că știi despre Revoluția din decembrie 1989 în Evenimentul Istoric nr. 90, disponibil acum la toate punctele de vânzare a presei și online, pe www.edituradecarte.ro – cu livrare gratuită.

Zece mii de dolari pentru pantoful lui Nikita Hrușciov

Ce poveste se ascunde în spatele celebrului episod când Nikita Hrușciov a bătut cu pantoful în masa ONU? Cum a ajuns acel pantof să valoreze zeci de mii de dolari și ce simbol a devenit pentru întreaga lume în plin Război Rece?

În noul număr al revistei Evenimentul Istoric vei află detalii inedite despre licitațiile care au transformat un obiect banal într-un artefact politic. Ce rol a jucat propaganda sovietică? Cum a fost folosit acest gest în lupta pentru imagine între Est și Vest?

Nu rata povestea fascinantă a pantofului care a zguduit diplomația mondială – doar în Evenimentul Istoric nr. 90, disponibil acum la chioșcuri și online pe www.edituradecarte.ro, cu livrare gratuită.

Ștefan cel Mare și strategia fortificațiilor de pe linia Nistrului

Cum a reușit Ștefan cel Mare să transforme Moldova într-un bastion de apărare al Europei medievale? Ce plan strategic a pus în aplicare pentru a opri incursiunile tătarilor și pentru a proteja granița de est?

De la Hotin la Cetatea Albă, domnitorul a ridicat și consolidat un lanț impresionant de fortificații, care a rezistat secolelor și a apărat nu doar Moldova, ci întreaga regiune de atacurile devastatoare. În paginile revistei Evenimentul Istoric descoperi cum aceste cetăți au scris istorie și au devenit simboluri ale rezistenței.

Detalii inedite, povești despre bătălii și strategii militare de excepție – toate te așteaptă în Evenimentul Istoric nr. 90, disponibil la punctele de vânzare a presei și online pe www.edituradecarte.ro, cu livrare gratuită.

Canal YouTube Evenimentul Istoric

Pentru toți cititorii interesați și pasionați de istorie, Evenimentul Istoric a lansat și canalul de youtube cu același numele pe care îl găsiți aici, canal pe care puteți urmări materiale video la fel de interesante ca cele prezentate în paginile revistei.

Ofertă edituradecarte.ro! LIVRARE GRATUITĂ pentru orice comandă care conține revista EVENIMENTUL ISTORIC sau CAPITAL!

Revistele Capital și Evenimentul Istoric pot fi comandate online pe edituradecarte.ro fără costuri de transport. Pentru orice comandă plasată pe site-ul editurii, care conține cel puțin una dintre cele două reviste, cumpărătorul va avea posibilitatea de selecție ca metodă de livrare ”transport gratuit”.

Oferta este valabilă și în cazul comenzilor pentru alte publicații, cărți și reviste, aflate în oferta Editurii de Carte, cu condiția ca în comanda respectivă să fie inclusă cel puțin una dintre revistele Capital sau Evenimentul Istoric, în limita stocului disponibil.