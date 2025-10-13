Întrebat dacă România ar putea interveni pentru a-şi apăra cetăţenii din Republica Moldova în cazul unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a afirmat că o astfel de situaţie nu se poate produce în actualul context.

Preşedintele a explicat că Moldova are doar doi vecini – Ucraina şi România – iar poziţia geografică, combinată cu apartenenţa României la NATO, elimină orice scenariu militar direct.

El a precizat că, „din fericire, Ucraina rezistă”, iar acest lucru face imposibil accesul forţelor ruse spre Republica Moldova. În opinia sa, doar o înfrângere a Ucrainei ar putea schimba echilibrul actual de securitate din regiune.

„Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele României a mai arătat că, în prezent, nu există riscul ca situaţia din Transnistria să escaladeze. El a explicat că doar o eventuală victorie electorală a forţelor pro-ruse la Chişinău ar fi permis o consolidare a contingentului militar rus din regiune.

Potrivit lui Nicuşor Dan, în actualele condiţii, cu un guvern pro-european la Chişinău şi cu Ucraina menţinând frontul împotriva Rusiei, Moldova nu are niciun motiv de îngrijorare militară.

„Dacă cumva ar fi câştigat forţele pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Amintim că, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat anterior pentru agenţia TASS că autorităţile din Republica Moldova „fac o greşeală gravă” atunci când definesc Rusia drept o ameninţare în noua strategie militară. Documentul, aprobat pe 8 octombrie, stabileşte direcţia de securitate a Moldovei până în 2035 şi identifică Rusia drept principalul risc pentru stabilitatea ţării.

Peskov a acuzat conducerea moldoveană că urmează „o linie neprietenoasă” faţă de Moscova şi că „se agaţă de putere”, recurgând la orice mijloace pentru a o păstra. El a afirmat că autorităţile de la Chişinău consideră, în mod eronat, că apropierea de Uniunea Europeană trebuie să implice o ruptură totală de Rusia, situaţie comparată de Kremlin cu cea a Ucrainei înainte de 2022.

Noua strategie militară aprobată de guvernul de la Chişinău defineşte invazia rusă din Ucraina ca un risc direct şi grav la adresa securităţii naţionale. Documentul avertizează că o eventuală extindere a controlului Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ar putea duce la crearea unui „coridor terestru” până la frontiera Moldovei.

Prezenţa trupelor ruse în Transnistria este, de asemenea, considerată o ameninţare la adresa statalităţii republicii. În timp ce Kremlinul acuză o politică „antirusă”, Chişinăul îşi consolidează orientarea pro-europeană, iar preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă că stabilitatea Moldovei depinde, în continuare, de rezistenţa Ucrainei.