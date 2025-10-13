Legea din România permite ca minorii cu vârsta de 16 ani să poată conduce mașini la noi în țară, dar cu anumite condiții. Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice arată că vârsta minimă pentru obținerea permisului este de:

16 ani pentru categoriile AM, A1 și B1

18 ani pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E, Tr și Tr1

20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A

La 16 ani, poți obține permis pentru următoarele categorii:

Categoria AM : mopede și scutere cu cilindree de până la 50 cm³ și viteză maximă de 45 km/h.

Categoria A1 : motociclete cu cilindree de până la 125 cm³ și putere de maximum 11 kW.

Categoria B1: cvadricicluri grele cu masa proprie de până la 400 kg și putere de maximum 15 kW.

Pentru a te înscrie la cursurile unei școli de șoferi trebuie să ai deja 16 ani împliniți și să deții următoarele documente:

carte de identitate

certificat de naștere

certificat medical și psihologic

4 fotografii tip buletin

cazier judiciar

aviz parental (pentru minori)

Pentru dobândirea permisului auto trebuie să participi la cursurile teoretice (legislație) și practice (ore de condus efectiv alături de instructor). Ulterior, trebuie să susții examenul teoretic unde, pentru promovare, trebuie să răspunzi la 22 din 26 de întrebări.

Apoi, vei avea examenul practic unde vei merge pe un anumit traseu alături de polițist, care va nota greșelile pe care le faci.

După promovarea examenelor, permisul se eliberează în termen de 5-10 zile lucrătoare.

Așa cum prevede Codul Rutier, minorii nu au voie să conducă mașini mai grele de 400 kg.

Bugetul pentru un astfel de vehicul, la prima mână, depinde de gama pe care o alegi și de opțiunile pe care le vrei pe mașină.

Aixam are cinci modele, astfel:

Gama Mega (electric) care începe de la 15.335 euro

Gama Minauto (electric sau diesel) care începe de le 13.325 euro

Gama Ambition (diesel) care începe de la 15.944 euro

Gama eAIXAM (electric) care începe de la 16.141 euro

Gama AixamPRO (electric sau termic) care începe de la 20.400 de euro

La mână a doua, prețurile sunt ceva mai mici. Pentru aceeași marcă, pe OLX România, prețurile încep de la 2.500 de euro și urcă până la 21.567 de euro.

Totuși, și în cazul automobilelor pentru minorii de 16 ani, achiziția de pe OLX sau de la orice alt vânzător la mâna a doua trebuie verificată temeinic pentru a nu te trezi că ai dat banii degeaba.