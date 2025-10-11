În România, limitele de viteză nu sunt aceleași peste tot, ci variază în funcție de tipul de drum, categoria vehiculului, nivelul de experiență al conducătorului auto, dimensiunile mașinii și riscurile specifice ale zonei traversate.

Încălcarea limitelor de viteză poate atrage diverse sancțiuni, de la simple avertismente și amenzi, până la suspendarea permisului de conducere ori, în cazuri grave, pierderea definitivă a acestui drept.

Autostrăzile și drumurile expres fac parte din categoria arterelor rutiere destinate circulației rapide. Pe aceste trasee, viteza maximă permisă este de 130 km/h în cazul autostrăzilor și de 120 km/h pe drumurile expres.

Totuși, valorile admise pentru viteză nu sunt uniforme, ci depind de factori precum experiența șoferului, tipul și dimensiunea vehiculului, precum și de caracteristicile zonei rutiere parcurse.

Accesul pe drumurile expres din România este interzis vehiculelor care, prin caracteristicile tehnice, nu pot atinge o viteză de cel puțin 50 km/h.

Legislația stabilește limite speciale de viteză pentru vehiculele de mare tonaj sau pentru cele care transportă mărfuri periculoase. În afara localităților, inclusiv pe drumurile expres, aceste autovehicule nu pot circula cu mai mult de 70 km/h.

Iată toate limitele pentru drumurile expres din România, diferențiate după categoria vehicului, plus alte elemente:

120 km/h pentru autovehiculele din categoriile A și B;

110 km/h pentru autovehiculele din categoriile A și B care tractează o remorcă;

100 km/h pentru autovehiculele din categoriile A și B, în cazul șoferilor începători;

100 km/h pentru autovehiculele din categoriile C, D şi subcategoria D1;

90 km/h pentru autovehiculele din categoriile C, D şi subcategoria D1 care tractează o remorcă;

85 km/h pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 şi C1;

75 km/h pentru autovehiculele din subcategoria C1 care tractează o remorcă;

65 km/h pentru autovehiculele din subcategoriile A1 și B1, în cazul șoferilor începători.

În anumite sectoare de drum, viteza maximă admisă poate fi coborâtă la valori cuprinse între 60 și 80 km/h. Astfel de restricții sunt stabilite de administratorul drumului în locurile considerate cu risc ridicat de accidente.

Încălcarea limitelor legale de viteză este sancționată în funcție de gradul depășirii:

între 10 și 20 km/h peste limită – se aplică 2 până la 3 puncte de amendă;

între 21 și 30 km/h – sancțiunea crește la 4–5 puncte;

între 31 și 40 km/h – amenda variază între 6 și 8 puncte;

pentru depășiri mai mari de 41 km/h – se aplică între 9 și 20 puncte de amendă.

În situația în care viteza înregistrată de radar depășește cu peste 50 km/h limita legală, pe lângă aplicarea amenzii maxime de 9–20 de puncte, permisul de conducere este suspendat timp de 90 de zile. Dacă depășirea depășește 70 km/h, suspendarea se prelungește la 120 de zile.

În 2025, un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară, echivalentul a 202,5 lei. Astfel, valoarea totală a unei amenzi maxime poate depăși 4.000 de lei.

Pe drumurile expres, suspendarea permisului de conducere intervine la depășiri semnificative ale vitezei, diferențiate în funcție de categoria vehiculului și experiența șoferului:

Vehiculele din categoriile A și B – 171 km/h sau mai mult;

Aceleași categorii cu remorcă – 161 km/h sau mai mult;

Șoferi începători cu vehicule din categoriile A și B – 151 km/h sau mai mult;

Vehicule din categoriile C, D și subcategoria D1 – 151 km/h sau mai mult;

Aceleași categorii cu remorcă – 141 km/h sau mai mult;

Subcategoriile A1, B1 și C1 – 136 km/h sau mai mult;

Subcategoria C1 cu remorcă – 126 km/h sau mai mult;

Șoferi începători din subcategoriile A1 și B1 – 116 km/h sau mai mult.

În cazul în care viteza înregistrată se situează cu un singur kilometru pe oră sub pragurile menționate anterior, sancțiunea se limitează, în funcție de categoria vehiculului, la aplicarea unei amenzi, fără suspendarea permisului.