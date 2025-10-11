„Este mai bine să fii pregătit și să nu se întâmple, decât să nu fii pregătit”, a afirmat ministrul, adăugând că nu consideră că autoritățile au exagerat prin închiderea școlilor și recomandarea ca populația să evite deplasările neesențiale.

Ministrul Energiei a precizat că autoritățile au fost pregătite pentru cel mai grav scenariu posibil, însă, din fericire, acesta nu s-a materializat în Capitală, unde s-au înregistrat doar cantități mai mari de ploaie. El a menționat că au existat unele avarii la rețelele electrice de medie și joasă tensiune și că a convocat Comandamentul Energetic Național pentru a se asigura că personalul este la datorie și remediează defecțiunile.

”Cred că au fost pregătiţi pentru cel mai negru scenariu posibil. Din fericire, el n-a ajuns în Capitală, decât cantităţi mai mari de ploaie. La nivel de reţele electrice au fost nişte avarii pe reţele de medie şi joasă tensiune. Am convocat şi eu Comandamentul energetic naţional pentru a ne asigura că oamenii sunt la muncă şi o să remedieze defecţiunile”, a declarat ministrul Energiei. ”Am avut aproximativ 20.000 de locuinţe care n-au avut energie electrică timp de câteva ore, iar în cursul zilei de joi au fost remediate toate problemele şi au fost repuse în funcţiune toate reţelele care au avut probleme”.

Bogdan Ivan consideră că măsurile de precauție luate pe durata codului roșu au fost justificate, chiar dacă în spațiul public au existat critici la adresa Departamentului pentru Situații de Urgență, care a transmis mesaje RO-Alert și a recomandat populației să evite deplasările.

”N-ai cum să intuieşti exact traiectoria unui astfel de fenomen meteorologic. Cred că faptul că am fost pregătiţi pentru cel mai complicat scenariu arată prevenţie şi cred foarte mult că ceea ce au dorit să facă cei de la DSU nu a fost neapărat un impact negativ, ci doar au vrut să ne fim pregătiti pentru cel mai negru scenariu”, a mai declarat ministrul.

Ministrul a subliniat că absența fenomenelor meteo extreme este un lucru pozitiv și că este preferabil ca autoritățile să fie pregătite, chiar dacă scenariul nu se confirmă, decât să fie luate prin surprindere de o situație care ar putea pune în pericol vieți omenești. Bogdan Ivan a insistat că astfel de riscuri trebuie prevenite, iar siguranța populației trebuie să rămână prioritară.

Întrebat despre oportunitatea închiderii școlilor din Capitală și din județele aflate sub cod roșu, ministrul Energiei a explicat că, deși nu este specialist în domeniul educației, măsura a fost justificată dacă exista riscul apariției unor fenomene meteo violente. El a adăugat că, în condițiile în care se anticipau vijelii capabile să doboare copaci sau să provoace accidente, era mai sigur ca oamenii să rămână în case câteva ore, decât să se confrunte cu posibile victime.