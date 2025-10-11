Preț muzee București 2025
Muzeul „Grigore Antipa” (Muzeul Național de Istorie Naturală)
- Bilet întreg – 32 lei
- Pensionari – 16 lei
- Elevi/studenți – 8 lei
- Posesori de carduri Euro 26 – 8 lei
- Posesori de legitimații ISIC și IYTC – 8 lei
- Abonament adulți – 400 lei
- Abonament pensionari – 200 lei
- Ghidaj limba română – 200 lei
- Ghidaj limba engleză – 400 lei
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR)
- Adulți – 20 lei
- Pensionari – 10 lei
- Elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor, posesori card „Euro 26” – 5 lei
Acces gratuit pentru:
- delegații oficiale, delegații cu caracter cultural
- angajați ai rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii
- copii preșcolari cu vârsta de până la 7 ani
- copii cu vârsta de până la 18 ani cu nevoi speciale sau cu handicap, precum și persoanele însoțitoare ale acestora
copii cu vârsta de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecție
- adulți cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele însoțitoare ale acestora
- copii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanțelor
- elevi și studenți cetățeni români din afara granițelor țării, care beneficiază de bursă din partea statului român
- posesori ai cardului „Euro 26”, cu vârsta de până la 30 de ani, în data de 26 a lunii; atunci când data de 26 este într-o zi când muzeul este închis pentru public, gratuitatea se acordă în ziua lucrătoare imediat următoare
- pensionari din rețeaua muzeală, posesori de adeverințe/legitimații pentru acces gratuit;
posesori ai cardului ICOM
Ghidaj limba română – 100 lei/grup
Ghidaj limba engleză/franceză = 150 lei/grup
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
- Adulți – 40 lei
- Pensionari – 20 lei
- Elevi – 10 lei
Acces gratuit pentru:
- delegațiile oficiale, precum și pentru alte delegații cu caracter cultural, în limita programului de funcționare al muzeului
- angajaţii rețelei muzeale, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Ministerului Culturii și Identității Naționale și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale
- copiii preşcolari (0 – 6 ani)
- copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap și pentru cei cărora li se aplică măsuri sociale de protecţie
- adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și pentru persoanele însoțitoare
- elevii și studenții etnici români din afara granițelor țării, înmatriculați pe locuri dedicate candidaților români de pretutindeni la instituțiile de învățământ superior din România ca bursieri ai statului român
- posesori de card ICOM, ICOMOS, membri ASER, membri AMALR, membri AEOM
- posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta de până la 30 de ani, accesul este gratuit pentru: fiecare zi de 26 din fiecare lună, atunci când instituția este deschisă pentru public; în ziua imediat lucrătoare a lunii (27) dacă instituția este deschisă pentru public
- pensionarii care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic, în condițiile prevăzute de H.G nr. 385 din 18 martie 2004 (legitimație specială emisă de Ministerului Culturii și Identității Naționale)
- veterani de război – români și străini care fac dovada printr-un document din care se poate citi această calitate
Abonamente:
- Adulți – 200 de lei 1 săptămână, 400 de lei 1 lună, 600 de lei 3 luni, 1,500 de lei 6 luni, 2,000 de lei 12 luni
- Pensionari – 100 de lei 1 săptămână, 200 de lei 1 lună, 300 de lei 3 luni, 550 de lei 6 luni, 800 de lei 12 luni
- Elevi/Studenți – 50 de lei 1 săptămână, 100 de lei o lună, 150 de lei 3 luni, 375 de lei 6 luni, 500 de lei 12 luni
Muzeul Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”
- Copii peste 5 ani, elevi, studenți – 5 lei
- Pensionari – 10 lei
- Adulți – 20 lei
- Ghidaj – 100 lei
- Taxă foto/aparat – 10 lei
Preț muzee în Uniunea Europeană
Franța
Muzeul Luvru din Paris
- Preț întreg 22 euro
- Copii sub 18 ani – gratuit
- Tineri între 18 și 25 de ani din Spațiul Economic European – gratuit
Italia
Galeriile Uffizi din Florența
- Bilet de intrare la Galeria Uffizi: 25 euro
- Bilet combinat Uffizi + Coridorul Vasari: 43 euro
Acest bilet include accesul la Galeria Uffizi și la Coridorul Vasari, un pasaj secret construit în secolul al XVI-lea care leagă Uffizi de Palatul Pitti.
- Bilet „Early Bird”: 19 euro
Pentru vizite între orele 8:15 și 8:55 AM. Biletul trebuie rezervat online și include o taxă de rezervare de 4 euro.
Reducere de 2 euro: Pentru anumite categorii de vizitatori, precum studenți sau pensionari.
Intrare gratuită: Pentru copii sub 18 ani și pentru anumite categorii de vizitatori, conform politicii muzeului.
- Bilet combinat Uffizi + Palatul Pitti + Grădinile Boboli: 40 euro.
Acest bilet permite vizitarea celor trei locații într-o perioadă de 5 zile consecutive.
- Abonament anual pentru toate muzeele: 80 euro
Permite accesul nelimitat la toate muzeele afiliate.
Olanda
Muzeul Rijksmuseum din Amsterdam
- Adulți – 25 euro
- Persoane sub 18 ani – gratuit
- Gratuit pentru posesorii de Museumkaart, ICOM, Friends of the Rijksmuseum, VVAK
- Reducere pentru membri CJP și EYCA – 11,25 euro
Spania
Museo del Prado din Madrid
- Intrare generală: 15 euro
- Intrare redusă: 7,5 euro
- Intrare gratuită: Pentru copii sub 12 ani și pentru anumite categorii de vizitatori, conform politicii muzeului
Germania
Muzeul Pergamon din Berlin
- Bilet standard: aproximativ 12 €
- Reduceri: 6 € pentru copii sub 18 ani, șomeri și persoane cu dizabilități
- Bilet combinat „Museum Island”: 24 € – include accesul la toate muzeele de pe Insula Muzeelor într-o singură zi
- Card Berlin WelcomeCard Museum Island: include acces gratuit la expoziția „Das Panorama”
Expoziția „Das Panorama” este deschisă zilnic, cu o pauză între 1 septembrie și 13 octombrie 2025 pentru lucrări de reamenajare.
Expoziția oferă o experiență imersivă 360° a orașului antic Pergamon, cu reconstrucții ale altarului și teatrului, completate de artefacte autentice din colecțiile muzeului.
Polonia
Muzeul Național din Varșovia
- Bilet standard: 25 PLN
- Bilet redus: 15 PLN
- Bilet de grup: 15 PLN/persoană (minim 10 persoane)
- Bilet de familie: 75 PLN (2 adulți + max. 3 copii)
- Elevi, tineri și studenți sub 26 de ani: 1 PLN (doar la casierie)
- Copii sub 7 ani: intrare gratuită
Pentru expoziții temporare precum „Black Carnival”, prețurile biletelor sunt:
- Bilet standard: 45 PLN
- Bilet redus: 30 PLN
- Bilet de familie: 75 PLN
Suedia
Muzeul Vasa, Stockholm
- Preț bilet standard: 195 SEK
- Bilet combinat (Muzeul Vasa + Vrak – Muzeul Epavelor): 315 SEK
- Intrare gratuită: pentru persoanele sub 18 ani
Austria
Muzeul de Istorie a Artei, Viena
- Preț bilet online: 22 €
- Preț bilet la fața locului: 24 €
- Reducere online: 19 €
- Intrare gratuită: pentru tinerii sub 19 ani
Belgia
Royal Museum of Fine Arts, Bruxelles
- Preț bilet: 4 €
- Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 1 iunie, 21 iulie și 4 octombrie
Finlanda
Muzeul Național, Helsinki
- Preț bilet standard: 14–18 €
- Reducere: 6–11 €
- Intrare gratuită: pentru persoanele sub 18 ani
Danemarca
Muzeul Național, Copenhaga
Intrarea este gratuită pentru toate vizitele la expozițiile permanente.
Grecia
Muzeul Național de Arheologie, Atena
- Preț bilet standard: 20 €
- Reducere: 5 €
- Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 6 martie, 18 aprilie, 18 mai, 28 octombrie și 25 decembrie
Ungaria
Muzeul Național, Budapesta
- Preț bilet standard: 3.500 HUF
- Reducere: 1.750 HUF (pentru pensionari între 62–70 ani)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani
Slovacia
Muzeul Național, Bratislava
- Preț bilet standard: 6 €
- Reducere: 3 € (pentru seniori, studenți și elevi)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 6 ani și pentru deținătorii Bratislava CARD
Croația
Muzeul de Artă Contemporană, Zagreb
- Preț bilet standard: 30 HRK
- Reducere: 15 HRK (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 1 iunie
Slovenia
Muzeul Național, Ljubljana
- Preț bilet standard: 8 €
- Reducere: 4 € (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 7 ani și pe 3 decembrie
Estonia
Muzeul Național, Tallin
- Preț bilet standard: 10 €
- Reducere: 5 € (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 1 iunie
Letonia
Muzeul Național, Riga
- Preț bilet standard: 6 €
- Reducere: 3 € (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 18 mai
Lituania
Muzeul Național, Vilnius
- Preț bilet standard: 5 €
- Reducere: 2,5 € (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 7 ani și pe 6 iulie
Bulgaria
Muzeul Național, Sofia
- Preț bilet standard: 10 BGN
- Reducere: 5 BGN (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 7 ani și pe 18 mai
Cipru
Muzeul Național, Nicosia
- Preț bilet standard: 2,5 €
- Reducere: 1,5 € (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 12 ani și pe 18 mai
Malta
Muzeul Național, Valletta
- Preț bilet standard: 10 €
- Reducere: 5 € (pentru studenți și seniori)
- Intrare gratuită: pentru copii sub 12 ani și pe 18 mai