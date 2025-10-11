Muzeul „Grigore Antipa” (Muzeul Național de Istorie Naturală)

Bilet întreg – 32 lei

Pensionari – 16 lei

Elevi/studenți – 8 lei

Posesori de carduri Euro 26 – 8 lei

Posesori de legitimații ISIC și IYTC – 8 lei

Abonament adulți – 400 lei

Abonament pensionari – 200 lei

Ghidaj limba română – 200 lei

Ghidaj limba engleză – 400 lei

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR)

Adulți – 20 lei

Pensionari – 10 lei

Elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor, posesori card „Euro 26” – 5 lei

Acces gratuit pentru:

delegații oficiale, delegații cu caracter cultural

angajați ai rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii

copii preșcolari cu vârsta de până la 7 ani

copii cu vârsta de până la 18 ani cu nevoi speciale sau cu handicap, precum și persoanele însoțitoare ale acestora

copii cu vârsta de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecție

copii cu vârsta de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecție adulți cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele însoțitoare ale acestora

copii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanțelor

elevi și studenți cetățeni români din afara granițelor țării, care beneficiază de bursă din partea statului român

posesori ai cardului „Euro 26”, cu vârsta de până la 30 de ani, în data de 26 a lunii; atunci când data de 26 este într-o zi când muzeul este închis pentru public, gratuitatea se acordă în ziua lucrătoare imediat următoare

pensionari din rețeaua muzeală, posesori de adeverințe/legitimații pentru acces gratuit;

posesori ai cardului ICOM

Ghidaj limba română – 100 lei/grup

Ghidaj limba engleză/franceză = 150 lei/grup

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Adulți – 40 lei

Pensionari – 20 lei

Elevi – 10 lei

Acces gratuit pentru:

delegațiile oficiale, precum și pentru alte delegații cu caracter cultural, în limita programului de funcționare al muzeului

angajaţii rețelei muzeale, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Ministerului Culturii și Identității Naționale și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale

copiii preşcolari (0 – 6 ani)

copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap și pentru cei cărora li se aplică măsuri sociale de protecţie

adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și pentru persoanele însoțitoare

elevii și studenții etnici români din afara granițelor țării, înmatriculați pe locuri dedicate candidaților români de pretutindeni la instituțiile de învățământ superior din România ca bursieri ai statului român

posesori de card ICOM, ICOMOS, membri ASER, membri AMALR, membri AEOM

posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta de până la 30 de ani, accesul este gratuit pentru: fiecare zi de 26 din fiecare lună, atunci când instituția este deschisă pentru public; în ziua imediat lucrătoare a lunii (27) dacă instituția este deschisă pentru public

pensionarii care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic, în condițiile prevăzute de H.G nr. 385 din 18 martie 2004 (legitimație specială emisă de Ministerului Culturii și Identității Naționale)

veterani de război – români și străini care fac dovada printr-un document din care se poate citi această calitate

Abonamente:

Adulți – 200 de lei 1 săptămână, 400 de lei 1 lună, 600 de lei 3 luni, 1,500 de lei 6 luni, 2,000 de lei 12 luni

Pensionari – 100 de lei 1 săptămână, 200 de lei 1 lună, 300 de lei 3 luni, 550 de lei 6 luni, 800 de lei 12 luni

Elevi/Studenți – 50 de lei 1 săptămână, 100 de lei o lună, 150 de lei 3 luni, 375 de lei 6 luni, 500 de lei 12 luni

Muzeul Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”

Copii peste 5 ani, elevi, studenți – 5 lei

Pensionari – 10 lei

Adulți – 20 lei

Ghidaj – 100 lei

Taxă foto/aparat – 10 lei

Franța

Muzeul Luvru din Paris

Preț întreg 22 euro

Copii sub 18 ani – gratuit

Tineri între 18 și 25 de ani din Spațiul Economic European – gratuit

Italia

Galeriile Uffizi din Florența

Bilet de intrare la Galeria Uffizi: 25 euro

Bilet combinat Uffizi + Coridorul Vasari: 43 euro

Acest bilet include accesul la Galeria Uffizi și la Coridorul Vasari, un pasaj secret construit în secolul al XVI-lea care leagă Uffizi de Palatul Pitti.

Bilet „Early Bird”: 19 euro

Pentru vizite între orele 8:15 și 8:55 AM. Biletul trebuie rezervat online și include o taxă de rezervare de 4 euro.

Reducere de 2 euro: Pentru anumite categorii de vizitatori, precum studenți sau pensionari.

Intrare gratuită: Pentru copii sub 18 ani și pentru anumite categorii de vizitatori, conform politicii muzeului.

Bilet combinat Uffizi + Palatul Pitti + Grădinile Boboli: 40 euro.

Acest bilet permite vizitarea celor trei locații într-o perioadă de 5 zile consecutive.

Abonament anual pentru toate muzeele: 80 euro

Permite accesul nelimitat la toate muzeele afiliate.

Olanda

Muzeul Rijksmuseum din Amsterdam

Adulți – 25 euro

Persoane sub 18 ani – gratuit

Gratuit pentru posesorii de Museumkaart, ICOM, Friends of the Rijksmuseum, VVAK

Reducere pentru membri CJP și EYCA – 11,25 euro

Spania

Museo del Prado din Madrid

Intrare generală: 15 euro

Intrare redusă: 7,5 euro

Intrare gratuită: Pentru copii sub 12 ani și pentru anumite categorii de vizitatori, conform politicii muzeului

Germania

Muzeul Pergamon din Berlin

Bilet standard: aproximativ 12 €

Reduceri: 6 € pentru copii sub 18 ani, șomeri și persoane cu dizabilități

Bilet combinat „Museum Island”: 24 € – include accesul la toate muzeele de pe Insula Muzeelor într-o singură zi

Card Berlin WelcomeCard Museum Island: include acces gratuit la expoziția „Das Panorama”

Expoziția „Das Panorama” este deschisă zilnic, cu o pauză între 1 septembrie și 13 octombrie 2025 pentru lucrări de reamenajare.

Expoziția oferă o experiență imersivă 360° a orașului antic Pergamon, cu reconstrucții ale altarului și teatrului, completate de artefacte autentice din colecțiile muzeului.

Polonia

Muzeul Național din Varșovia

Bilet standard: 25 PLN

Bilet redus: 15 PLN

Bilet de grup: 15 PLN/persoană (minim 10 persoane)

Bilet de familie: 75 PLN (2 adulți + max. 3 copii)

Elevi, tineri și studenți sub 26 de ani: 1 PLN (doar la casierie)

Copii sub 7 ani: intrare gratuită

Pentru expoziții temporare precum „Black Carnival”, prețurile biletelor sunt:

Bilet standard: 45 PLN

Bilet redus: 30 PLN

Bilet de familie: 75 PLN

Suedia

Muzeul Vasa, Stockholm

Preț bilet standard: 195 SEK

Bilet combinat (Muzeul Vasa + Vrak – Muzeul Epavelor): 315 SEK

Intrare gratuită: pentru persoanele sub 18 ani

Austria

Muzeul de Istorie a Artei, Viena

Preț bilet online: 22 €

Preț bilet la fața locului: 24 €

Reducere online: 19 €

Intrare gratuită: pentru tinerii sub 19 ani

Belgia

Royal Museum of Fine Arts, Bruxelles

Preț bilet: 4 €

Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 1 iunie, 21 iulie și 4 octombrie

Finlanda

Muzeul Național, Helsinki

Preț bilet standard: 14–18 €

Reducere: 6–11 €

Intrare gratuită: pentru persoanele sub 18 ani

Danemarca

Muzeul Național, Copenhaga

Intrarea este gratuită pentru toate vizitele la expozițiile permanente.

Grecia

Muzeul Național de Arheologie, Atena

Preț bilet standard: 20 €

Reducere: 5 €

Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 6 martie, 18 aprilie, 18 mai, 28 octombrie și 25 decembrie

Ungaria

Muzeul Național, Budapesta

Preț bilet standard: 3.500 HUF

Reducere: 1.750 HUF (pentru pensionari între 62–70 ani)

Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani

Slovacia

Muzeul Național, Bratislava

Preț bilet standard: 6 €

Reducere: 3 € (pentru seniori, studenți și elevi)

Intrare gratuită: pentru copii sub 6 ani și pentru deținătorii Bratislava CARD

Croația

Muzeul de Artă Contemporană, Zagreb

Preț bilet standard: 30 HRK

Reducere: 15 HRK (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 1 iunie

Slovenia

Muzeul Național, Ljubljana

Preț bilet standard: 8 €

Reducere: 4 € (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 7 ani și pe 3 decembrie

Estonia

Muzeul Național, Tallin

Preț bilet standard: 10 €

Reducere: 5 € (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 1 iunie

Letonia

Muzeul Național, Riga

Preț bilet standard: 6 €

Reducere: 3 € (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 18 ani și pe 18 mai

Lituania

Muzeul Național, Vilnius

Preț bilet standard: 5 €

Reducere: 2,5 € (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 7 ani și pe 6 iulie

Bulgaria

Muzeul Național, Sofia

Preț bilet standard: 10 BGN

Reducere: 5 BGN (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 7 ani și pe 18 mai

Cipru

Muzeul Național, Nicosia

Preț bilet standard: 2,5 €

Reducere: 1,5 € (pentru studenți și seniori)

Intrare gratuită: pentru copii sub 12 ani și pe 18 mai

Malta

Muzeul Național, Valletta