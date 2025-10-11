Un studiu publicat recent indică faptul că grupa sanguină ar putea avea o legătură directă cu riscul de accident vascular cerebral apărut la vârste tinere. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion extins și sugerează că persoanele cu grupa A pot prezenta o vulnerabilitate mai mare față de AVC înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani.

Grupele sanguine — A, B, AB și O — sunt definite de prezența unor markeri biochimici, numiți antigeni, pe suprafața celulelor roșii din sânge. Deși cunoscute mai ales în contextul transfuziei, aceste grupe par să aibă implicații mai largi asupra stării generale de sănătate.

Analiza a reunit date din 48 de studii realizate la nivel global, însumând peste 17.000 de pacienți care au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane fără antecedente de boală, folosite ca grup de control. Participanții aveau vârste între 18 și 59 de ani, oferind astfel o imagine clară asupra riscului de accident vascular cerebral cu debut precoce.

Prin compararea datelor genetice, cercetătorii au observat o asociere între subgrupul A1 al grupei A și o creștere moderată a riscului de accident vascular cerebral la tineri. Persoanele care dețin această variantă genetică prezintă o probabilitate cu 16% mai mare de a suferi un episod de AVC înainte de 60 de ani, comparativ cu alte grupe sanguine.

În opoziție, indivizii cu grupa O1 par să aibă o protecție ușor mai bună, având un risc mai mic cu aproximativ 12%. Aceste diferențe sugerează că factorii genetici implicați în formarea grupelor sanguine pot influența procesele de coagulare și circulația sângelui.

Rezultatele provin dintr-o analiză genomică amplă, care a identificat două regiuni genetice asociate cu riscul crescut de AVC timpuriu, una dintre acestea fiind chiar zona responsabilă de determinarea grupei sanguine.

Dr. Steven Kittner, neurolog vascular la Universitatea din Maryland și autor principal al cercetării, a explicat că legătura dintre grupa sanguină și riscul de AVC nu este încă pe deplin înțeleasă:

„Încă nu știm de ce grupa sanguină A ar conferi un risc mai mare. Dar probabil are legătură cu factorii de coagulare, cu trombocitele și cu celulele care căptușesc vasele de sânge, toate implicate în formarea cheagurilor”.

Deși datele sugerează un risc ușor crescut, cercetătorii subliniază că efectul este unul moderat și nu justifică îngrijorări sau teste genetice speciale. Descoperirea trebuie privită ca o piesă suplimentară dintr-un puzzle complex al sănătății cardiovasculare, nu ca un factor determinant al bolii.

În Statele Unite, aproximativ 800.000 de persoane suferă anual un accident vascular cerebral, majoritatea cazurilor apărând după vârsta de 65 de ani. Statisticile arată că riscul se dublează la fiecare deceniu după 55 de ani, ceea ce confirmă că vârsta și factorii de stil de viață rămân cei mai importanți determinanți ai bolii.

Cercetătorii consideră că descoperirea poate fi utilă în viitor pentru individualizarea strategiilor de prevenție, însă pentru moment accentul rămâne pe controlul factorilor de risc cunoscuți — tensiune arterială, dietă, fumat și activitate fizică.

Menținerea unei tensiuni arteriale în limite normale, alimentația echilibrată și mișcarea regulată continuă să fie cele mai eficiente modalități de prevenție. Grupa sanguină poate oferi indicii suplimentare despre modul în care organismul reacționează la riscuri, dar nu stabilește în mod direct evoluția sănătății unei persoane.

Investigația științifică a inclus participanți din America de Nord, Europa, Japonia, Pakistan și Australia. Totuși, doar o treime dintre aceștia erau de origine non-europeană, ceea ce indică nevoia unor studii suplimentare, cu o diversitate etnică mai mare, pentru validarea completă a concluziilor.

„Evident, avem nevoie de mai multe studii pentru a clarifica mecanismele creșterii riscului de accident vascular cerebral”, a declarat dr. Steven Kittner, potrivit publicației ScienceAlert.

Cercetarea a comparat și diferențele dintre AVC-ul apărut la tineri și cel la vârste înaintate, pentru a înțelege mai bine modul în care acționează factorii genetici în funcție de vârstă. Rezultatele oferă o perspectivă nouă asupra modului în care sistemul circulator reacționează la factori precum coagularea sângelui sau deteriorarea vaselor.

O parte semnificativă a studiului a vizat comparația între accidentele vasculare cerebrale survenite înainte și după vârsta de 60 de ani. Cercetătorii au analizat aproximativ 9.300 de persoane peste 60 de ani care au suferit un AVC și 25.000 de persoane fără antecedente.

Rezultatele au arătat că legătura dintre grupa A și riscul crescut devine nesemnificativă în cazul AVC-ului tardiv. Acest lucru indică faptul că mecanismele bolii la vârste tinere sunt diferite — în special prin implicarea formării cheagurilor de sânge, mai degrabă decât a aterosclerozei, procesul de depunere a grăsimilor pe pereții arterelor.

Astfel, riscul suplimentar observat la persoanele tinere cu grupa A pare să aibă mai mult de-a face cu coagularea sângelui decât cu blocajele vasculare clasice. Această observație ar putea ajuta la dezvoltarea unor strategii preventive mai bine adaptate în viitor.

Pe lângă grupa A, cercetătorii au remarcat că și persoanele cu grupa sanguină B pot prezenta un risc mai mare de accident vascular cerebral, cu o creștere estimată la aproximativ 11%, indiferent de vârstă. Regiunea genetică cunoscută sub denumirea de locus ABO — cea care determină grupele sanguine — a fost asociată și cu calcificarea arterelor coronare, un factor cunoscut de risc pentru infarctul miocardic.

Totodată, secvențele genetice responsabile de grupele A și B sunt legate de un risc ușor mai mare de tromboză venoasă, o afecțiune caracterizată prin formarea cheagurilor de sânge în vene. Aceste rezultate subliniază importanța înțelegerii modului în care genetica și factorii de mediu se combină în determinarea bolilor cardiovasculare.

Publicat în revista Neurology, studiul adaugă o perspectivă esențială asupra legăturii dintre grupa sanguină și accidentul vascular cerebral, în special în cazurile de debut precoce. Descoperirile pot contribui la dezvoltarea unor metode mai precise de evaluare a riscului, oferind medicilor informații utile pentru prevenție și tratamente personalizate.