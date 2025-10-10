Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că sunt în desfășurare discuţii pentru o nouă modificare legislativă ce ar putea îmbunătăţi accesul românilor la analizele de sânge.

Conform acestuia, proiectul are în vedere posibilitatea ca recoltarea probelor să se realizeze direct în cabinetele medicilor de familie, acolo unde există infrastructura necesară, în timp ce procesarea analizelor ar urma să fie efectuată de laboratoarele spitalelor publice.

Rogobete a precizat că reforma din sistemul de sănătate nu înseamnă măsuri de austeritate și că acesta este unul dintre puținele domenii care nu au suferit tăieri bugetare. El a menționat că discuțiile cu premierul Ilie Bolojan au fost clare în această privință, subliniind că nu se pot face reduceri din bugetul Sănătății.

„Am spus încă de la început că reforma în sănătate nu înseamnă austeritate. Este poate singurul domeniu unde nu au existat tăieri. Discuţia a fost foarte clară cu premierul României şi îi mulţumesc pe această cale domnului Ilie Bolojan care a înţeles că din bugetul Sănătăţii nu putem realiza tăieri. Însă, dacă aplicăm un set de măsuri şi un set de modificări legislative, un set de reforme, putem reaşeza serviciile din sistem astfel încât, cu acelaşi buget, care nu este unul mic, vorbim de un buget de aproximativ 80 de miliarde, un buget care s-a dublat în ultimii patru ani de zile, putem eficientiza serviciile şi, foarte important, putem creşte accesul oamenilor la servicii de sănătate”, a explicat Alexandru Rogobete pentru Digi24.

Un exemplu de măsură concretă menționat de ministru este decontarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a serviciilor oferite prin caravanele mobile. Aceasta ar permite pacienților din zonele defavorizate să beneficieze mai ușor de servicii medicale și ar stimula spitalele publice și private să organizeze caravane de screening, în special pentru specialitățile de cardiologie, oncologie și pediatrie.

Ministrul a precizat că măsura ar putea fi aplicată imediat după publicarea pachetului legislativ în Monitorul Oficial și a subliniat că aceasta ar reprezenta primul parteneriat transparent și echitabil între sistemul public și cel privat de sănătate.

Alexandru Rogobete a adăugat că Ministerul are în vedere și extinderea programului de lucru în ambulatoriile de specialitate, până la ora 20:00, acolo unde condițiile o permit.

Totodată, el a explicat că a avut recent discuții cu premierul și cu președintele CNAS pentru o nouă modificare legislativă care să crească accesul la analizele de sânge, în contextul nemulțumirilor publice privind plafonul impus laboratoarelor private.

Ministrul a arătat că soluția identificată ar fi creșterea implicării medicilor de familie în procesul de screening, mai ales pentru analizele de bază, și a subliniat aprecierea sa pentru munca acestora, menționând că adesea au fost puși pe nedrept într-o lumină nefavorabilă din cauza problemelor sistemului.

„Am avut o discuţie bună, recentă, cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu domnul premier, cu domnule Ilie Bolojan, şi ne gândim în viitorul apropiat, până la finalul acestui an, la o nouă modificare legislativă prin care să creştem accesul oamenilor la analize de sânge. Pentru că am văzut în săptămânile trecute a existat o nemulţumire publică, sigur, justificată cu privire la acel plafon la anumite laboratoare private care realizează analize de laborator, analize de sânge. Şi ne-am gândit să creştem accesul oamenilor la analize în sistemul public şi să implicăm pe cât se poate de mult medicii de familie în acest proces atât de important, de screening până la urmă, vorbim aici de pachete de analize de bază. (…) Este doar o idee, nu este nimic bătut în cuie în momentul de faţă, dar este un mecanism, dacă doriţi, o formulă administrativă care se întâmplă în multe state europene, în special în Spania, de acolo este modelul. (…) Îi apreciez enorm (pe medicii de familie – n.red.) pentru munca pe care o fac, au fost puşi de multe ori într-o ipostază neplăcută în faţa opiniei publice, însă nu este vina lor că sistemul a fost poate nerepăsător sau nefuncţional”, a afirmat Alexandru Rogobete.

În principiu, recoltarea de analize s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, acolo unde există pentru început infrastructura, iar probele să fie prelucrate de către laboratoarele spitalelor publice, a completat demnitarul.