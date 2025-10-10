Creșterea TVA-ului se aplică la costul final al energiei termice, ceea ce înseamnă că prețul fiecărui kilowatt va fi mai mare. Chiar și gospodăriile care au menținut același nivel de consum se vor confrunta cu facturi mai mari.

Cele mai afectate vor fi gospodăriile racordate la sistemele centralizate de termoficare, unde costurile generale de întreținere sunt deja ridicate. Economistul Adrian Negrescu a avertizat asupra efectelor rapide pe care le va avea această majorare de TVA. Potrivit analizei sale, impactul va fi direct asupra veniturilor populației și se va reflecta într-o scădere a puterii de cumpărare.

Creșterea taxei pe valoare adăugată la energia termică va genera scumpiri pentru toți consumatorii, indiferent de nivelul de consum. Deoarece TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, românii cu un consum mai mare vor plăti automat sume considerabil mai ridicate.

Adrian Negrescu a explicat că această măsură vine într-un context în care prețurile energiei au crescut deja semnificativ. În prezent, costurile pentru un kilowatt-oră au urcat de la 0,66 de bani, cât era prețul plafonat, la 1,5-1,6 lei în unele situații, în decurs de câteva luni.

Economistul atrage atenția că efectele creșterii TVA-ului la energia termică se vor vedea rapid, prin accentuarea problemelor financiare ale populației. În special pentru persoanele cu venituri reduse, încălzirea locuințelor riscă să devină un adevărat lux în sezonul rece.