Prețul petrolului american a coborât vineri sub 60 de dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel din luna aprilie, pe fondul unei piețe dominate de excesul de ofertă comparativ cu cererea, în contextul în care acordul de încetare a focului din Războiul din Fâșia Gaza a influențat dinamica comercială, potrivit AFP.

Prețul petrolului reacționează puternic la evoluțiile din Orientul Mijlociu, reflectând rapid tensiunile sau schimbările din regiune.

Barilul de petrol West Texas Intermediate (WTI) pentru livrarea din noiembrie a înregistrat o scădere de 2,81%, atingând 59,78 dolari în jurul orei 14:20 GMT.

Pentru livrarea din decembrie, barilul de petrol Brent din Marea Nordului a coborât cu 2,68%, situându-se la 63,47 dolari.

EIA, US Energy Information Administration, spune că se anticipează că rezervele globale de petrol vor continua să crească până în 2026, ceea ce ar putea exercita o presiune considerabilă de scădere asupra prețurilor în lunile următoare. Estimările indică o medie de aproximativ 62 de dolari pe baril pentru Brent în trimestrul patru al anului 2025 și o scădere până la 52 de dolari pe baril în 2026.

Se preconizează că producția globală de combustibili lichizi va crește pe parcursul perioadei de prognoză, ceea ce va conduce la acumularea stocurilor. Ritmul principal de creștere provine din țările din afara OPEC+, cu o majorare estimată de 2 milioane barili pe zi în 2025 și de 0,7 milioane barili pe zi în 2026. Grupul OPEC+ va majora producția totală de lichide cu 0,6 milioane barili pe zi în ambii ani, pe măsură ce reduce treptat restricțiile de producție. Totuși, se estimează că producția OPEC+ va rămâne sub țintele anunțate, ceea ce va împiedica acumularea rapidă a stocurilor și va limita scăderea prețurilor petrolului.

În luna iulie, producția de petrol brut a Statelor Unite a depășit 13,6 milioane barili pe zi, atingând un nivel record pentru orice lună înregistrată. Această valoare a fost mai mare decât estimările anterioare, ceea ce a determinat ajustarea în sus a previziunii EIA pentru producția americană de petrol brut.

Totodată, a majorat prognoza pentru producția din Golful Mexic, pe măsură ce unele proiecte cresc ritmul de extracție mai rapid decât anticipasem. Deși EIA se așteaptă ca producția să scadă treptat pe măsură ce prețurile petrolului se reduc, previziunile actualizate indică o medie de 13,5 milioane barili pe zi atât în 2025, cât și în 2026, cu o ajustare în sus de 0,2 milioane barili pe zi pentru anul 2026 față de luna trecută.