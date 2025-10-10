Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că inspectoratele școlare au programat săptămâna de vacanță pentru elevi, denumită adesea „vacanță de schi”, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

În ceea ce privește organizarea vacanței școlare, trei județe au stabilit ca aceasta să aibă loc între 9 și 15 februarie, în timp ce 22 de județe au ales intervalul 16-22 februarie. Celelalte județe și-au planificat vacanța mobilă pentru perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor beneficia de vacanța de schi în intervalul 9–15 februarie 2026.

Elevii din județele Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași vor avea vacanța de schi în perioada 16–22 februarie 2026.

Vacanța de schi pentru elevii din județele Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu este programată între 23 februarie și 1 martie 2026.

Odată încheiat primul modul de cursuri, elevii vor intra în vacanța de toamnă, programată pentru săptămâna 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. După vacanța de toamnă, cursurile vor relua luni, 3 noiembrie, marcând începutul celui de-al doilea modul, ce va continua până vineri, 19 decembrie 2025.

Vacanța de iarnă pentru elevi este programată să înceapă pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 7 ianuarie 2026.

Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București pot stabili, după propria decizie, o săptămână de vacanță mobilă sau „vacanță de schi” în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Elevii vor intra în vacanța de Paște, sau de primăvară, în perioada 4 – 14 aprilie 2026. Vacanța de vară pentru elevi este programată să înceapă pe 20 iunie 2026 și se va încheia pe 6 septembrie 2026.

Cursurile vor fi organizate în două module: primul se va desfășura între 8 septembrie și 24 octombrie 2025, iar al doilea va avea loc între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025.

Cel de-al treilea modul de cursuri va începe joi, 8 ianuarie 2026, și se va încheia fie pe 6 februarie, fie pe 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar județean sau al municipiului București, luată după consultări cu elevii, părinții/reprezentanții legali și cadrele didactice din unitățile de învățământ.

Cel de-al patrulea modul va începe luni, 16 februarie, 23 februarie sau 2 martie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare, și se va încheia vineri, 3 aprilie 2026.

Ultimul modul al anului școlar se va desfășura între 15 aprilie și 19 iunie 2026.