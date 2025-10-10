Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings și-a revizuit prognozele privind deficitul bugetar al României, estimând că acesta va scădea în 2025 până la 8,5% din PIB, după ce anul trecut atinsese un nivel record de 9,3% din PIB.

Potrivit analizei publicate vineri, 10 octombrie, din cauza punctului ridicat de plecare, deficitul este așteptat să scadă doar gradual în următorii ani, până la 7% din PIB în 2026 și 6,5% în 2027.

Fitch atrage atenția că revizuirea în sus a prognozei de deficit evidențiază dificultățile cu care se confruntă România în stoparea deteriorării finanțelor publice și implementarea unor măsuri fiscale suficient de puternice pentru a stabiliza datoria publică pe termen mediu. Analiza agenției subliniază că măsurile suplimentare ar putea întâmpina dificultăți în implementare, având în vedere oboseala față de consolidare, creșterea economică modestă și incertitudinea politică persistentă.

Conform rectificării bugetare din 1 octombrie, deficitul din acest an va fi de 8,4% din PIB, mai mare decât ținta inițială de 7% stabilită în bugetul aprobat în februarie. Ajustările se concentrează în special pe creșterea cheltuielilor cu 27,8 miliarde lei (aproximativ 1,6% din PIB), incluzând majorări pentru plăți cu dobânzile, asistență socială și sănătate.

Analiștii Fitch arată că, în termeni de numerar, deficitul fiscal total va scădea doar cu 0,3 puncte procentuale față de 2024, când fusese de 8,7% din PIB, în timp ce deficitul primar va scădea cu 1,1 puncte procentuale. Aceasta survine în pofida înghețării inițiale a cheltuielilor și a pachetului fiscal adoptat în iulie de noua coaliție, al cărui impact fusese estimat la 1,1% din PIB.

Fitch subliniază că presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai mari ale împrumuturilor și creșterea economică lentă fac dificilă reducerea deficitului într-un ritm compatibil cu stabilizarea datoriei pe termen mediu. Agenția consideră că reducerea deficitelor și stabilizarea datoriei sunt esențiale pentru îmbunătățirea perspectivei „negative” asociate ratingului României, BBB minus.

Analiștii avertizează că o provocare majoră va fi consolidarea credibilității politicii fiscale, în contextul revizuirilor repetate ale țintelor fiscale în 2024, când deficitul a crescut de la 5% la 8,7% pe cash. Ei apreciază că noile măsuri ar trebui să demonstreze angajamentul guvernului față de reducerea deficitului.