În analiza sa, Gabriel Biriș arată că România trebuie să reducă deficitul bugetar de la aproape 9% din PIB în 2024 la 2,5% până în 2031, ceea ce înseamnă o ajustare de aproximativ 6% din PIB.

El a explicat că, pe lângă această corecție, statul va trebui să facă față și altor presiuni bugetare majore – creșterea cheltuielilor cu apărarea și impactul pensionării „decrețeilor”, care ar adăuga încă aproximativ 5% din PIB.

Consultantul fiscal a descris evoluția deficitului din ultimii 22 de ani drept una „puternic pro-ciclică”, cu valori ridicate în anii electorali. El a menționat trei vârfuri semnificative: anul 2009, când România a fost afectată de criza financiară globală, anul 2020, marcat de pandemie, și 2024 – an electoral fără o criză externă, dar cu un deficit aproape dublu față de cel planificat inițial.

Biriș a arătat că în 2015 deficitul ajunsese sub 1% din PIB, în timp ce în 2025 acesta este deja bugetat la 7% și rectificat la 8,4%. Potrivit acestuia, o astfel de situație nu poate fi corectată doar prin măsuri fiscale clasice.

Consultantul susține că o ajustare de asemenea dimensiune nu poate fi făcută exclusiv prin creșterea veniturilor bugetare sau reducerea cheltuielilor. El consideră că soluția realistă este stimularea producției interne și a investițiilor. Biriș a precizat că România trebuie să crească PIB-ul prin investiții în sectoare productive, pentru a reduce dependența de importuri și a crește exporturile.

În postarea sa, el a menționat că va reveni asupra acestui subiect într-o analiză separată, dedicată exclusiv modului în care economia poate fi consolidată prin investiții și creștere sustenabilă.