Potrivit ADAC, în Germania nu există o reglementare care să stabilească o perioadă fixă pentru utilizarea anvelopelor de iarnă; legislația prevede doar o „obligație adaptată condițiilor”, valabilă atunci când situația de drum o impune.

În practică, acest lucru înseamnă că șoferii trebuie să echipeze mașina cu anvelope de iarnă ori de câte ori drumul este acoperit de zăpadă, gheață, polei sau lapoviță.

Deși nu are nicio bază legală, regula neoficială „O – O” (octombrie până la Paște) continuă să fie pentru mulți șoferi un ghid util în alegerea momentului pentru trecerea la anvelopele de iarnă.

Deși legea nu impune aceeași regulă pentru remorci, experții recomandă totuși echiparea lor cu anvelope potrivite pentru condițiile de iarnă.

Reglementarea impune ca toate cele patru roți să fie echipate cu anvelope care afișează simbolul „Alpine” – muntele cu fulg de nea; vechiul marcaj „M+S” nu mai este considerat suficient.

Conducătorii auto care ignoră obligația de a folosi anvelope de iarnă se pot alege cu o sancțiune de 60 de euro și cu un punct de penalizare în registrul de la Flensburg.

În situația în care comportamentul șoferului perturbă traficul, amenda poate crește la 80 de euro. De asemenea, proprietarii vehiculelor nu sunt scutiți de răspundere: aceștia pot primi o sancțiune de 75 de euro și un punct în registrul de la Flensburg.

Nu toate vehiculele sunt vizate de regula anvelopelor de iarnă: motocicletele, utilajele agricole și forestiere, precum și scaunele rulante electrice, sunt scutite de această obligație.

Chiar și așa, aceste vehicule se supun unor restricții speciale, printre care se numără și viteza maximă de 50 km/h.

Din perspectiva siguranței, ADAC sugerează ca anvelopele să aibă un profil de cel puțin 4 mm, mult peste limita legală de 1,6 mm.

Specialiștii recomandă înlocuirea anvelopelor la maximum șase ani, chiar dacă aspectul lor exterior nu indică uzură semnificativă.

Pentru ca anvelopele all-season să fie considerate potrivite pentru iarnă, ele trebuie să poarte obligatoriu simbolul „Alpine”.

Când închiriază o mașină, clienții se pot baza pe faptul că aceasta este echipată corespunzător pentru sezonul rece. Totuși, agențiile de închirieri riscă amenzi dacă oferă vehicule fără anvelope adecvate.

Dacă un accident survine pe drumuri de iarnă folosind anvelope de vară, asigurarea CASCO poate diminua suma despăgubirilor, invocând faptul că șoferul a manifestat „neglijență gravă”.

Chiar și atunci când nu provoacă accidentul, șoferul poate fi considerat răspunzător în parte pentru pagubele produse.

Chiar dacă legislația nu interzice folosirea anvelopelor de iarnă pe timp de vară, ADAC descurajează acest lucru, invocând considerente de siguranță și performanță.